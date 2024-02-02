Мир 02 февраля 2024, 20:52 Нуланд преподнесла своим визитом Украине сюрприз «Страна.ua»: визит Нуланд на Украину не анонсировали в США РИА «Новости»

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Визит заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд на Украину 31 января стал для властей страны полной неожиданностью. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

В официальном расписании американского дипломата на сайте Госдепа не значилось даты ее посещения Украины. Авторы издания отметили, что неанонсированные поездки в Киев уже становятся обычной практикой для американских политиков.

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По мнению главы делегации России на переговорах в Вене Константина Гаврилова, поводом для поездки помощника госсекретаря Виктории Нуланд стал конфликт президента Украины Владимира Зеленского с главкомом ВСУ Валерием Залужным. Причем ее задачей было изучить разногласия, но не примирить оппонентов.

Телеканал CNN сообщал, что Зеленский подпишет указ о его отставке в ближайшие дни. Главкому ВСУ предложили занять новую должность, но он отказался.