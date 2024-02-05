Мир 05 февраля 2024, 09:21 «Американцы уходят». Байден попрощался с Украиной Политолог Карасев: визит Нуланд стал прощанием США с Украиной Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/globallookpress

Читать 360tv в

Визит заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Киев — свидетельство того, что Америка сворачивает свой проект на Украине. Такое заявление сделал директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу Politeka.

«Почему это все-таки прощальный визит? Ну, во первых администрация [американского президента Джо] Байдена прощается. Если Байден победит, то будет другой Госдеп, секретарем станет Уильям Бернс — нынешний глава ЦРУ. [Энтони] Блинкена (государственного секретаря США — прим. ред.) не будет и близко», — сказал Карасев.

Реклама

Политолог указал, что в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом Нуланд уже не сможет работать в Госдепе. Даже Блинкен терпел ее в качестве своего заместителя только из-за обширных связей и знаний об Украине и России.

«Прощается администрация (Байдена — прим. ред.) со своими основными кураторскими проектами. Американцы уходят с Украины и с Европы тоже», — подчеркнул Карасев.

Визит заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд на Украину 31 января стал полной неожиданностью для властей. Политик приехала с «сюрпризами», ими стали реактивные снаряды GLSDB и несостоявшаяся отставка главкома ВСУ Валерия Залужного.

Как отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, США по-прежнему сохраняют к России враждебное отношение и провоцируют Украину на продолжение конфликта. Поездки Нуланд в республику никогда не заканчивались добром.