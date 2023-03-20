Мир 20 марта 2023, 13:15 Польша мечтает о власти. Вакансия гауляйтера Европы открыта Политолог Светов заявил, что Польше уготована роль в конфликте США и Китая РИА «Новости»

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Польский посол, заявивший о войне с Россией, проговорился и раскрыл чаяния поляков. Они уже не готовы довольствоваться частью Украины, в их планах — царство над всей Европой. Американцы могут помочь своей подопечной стране, тем более что ее армию собираются задействовать в конфликте с Китаем.

Польша оправдывается

Посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявил, что полякам придется вступить в конфликт с Россией, если Украина не сможет отстоять свою независимость и проиграет. Иначе польские фундаментальные ценности, по его словам, окажутся под угрозой.

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Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в ответ подчеркнул, что прямое участие Польши в украинском конфликте, не важно — до капитуляции Украины или после, будет означать начало третьей мировой. И страны НАТО не могут этого не понимать.

Позже посольство Польши сообщило, что слова дипломата вырвали из контекста и неверно интерпретировали. Якобы Росцишевский говорил лишь о том, что случае проигрыша Украины появится риск втягивания в войну стран Центральной Европы, Балтии и Польши.

Посол раскрыл тайные намерения

Политолог и журналист Юрий Светов в разговоре с «360» отметил, что в последнее время дипломаты нередко бросают слова на ветер. Достаточно вспомнить посла Украины в Германии Андрея Мельника, обозвавшего канцлера ФРГ Олафа Шольца ливерной колбасой. Однако в случае с Польшей — иной аспект.

Ян Эмерик Росцишевский проговорился: он сказал то, о чем в польской элите идет обсуждение не первый год. Это мечта занять в Европе место первой страны, которая будет представлять там, а главное — в НАТО, Соединенные Штаты Америки. Юрий Светов Политолог, журналист

Светов уточнил, что Польша хочет стать главным европейским союзником Вашингтона. С этой целью поляки увеличили оборонный бюджет до 4%, покупают танки в Южной Корее, строят новые военные базы, развернули сеть пунктов по рекрутированию новобранцев в армию, которую хотят сделать крупнейшей и сильнейшей в Европе.

«У польской политической элиты родовая травма: они все время вспоминают XIV-XV века. Тогда, после развилки истории, Россия превратилась в Российскую империю, а Польша свое значение потеряла, претерпела три раздела, долго была лишена независимости. Сейчас они хотят взять реванш», — напомнил политолог.

Польша мечтает стать главной в Европе

Аппетиты поляков давно превзошли надежды захватить Западную Украину, добавил Светов. Их интересуют более значимые вещи.

Разумеется, Варшава не станет возражать, если подвернется возможность забрать кусок украинских земель. Но ставки намного выше.

Польша хочет командовать Европой, она отодвигает Германию — для этого все разговоры о репарациях, которые снова должны выплатить. Поляки сплачивают вокруг себя прибалтийские государства, пытаются стать их покровителями и вдохновителями. Юрий Светов

Недавно депутат Франции в Европарламенте Тьерри Мариани заявил, что именно Польша втягивает страны ЕС в эскалацию на Украине против их желания.

Особенно опасно недавнее решение поставить ВСУ истребители МиГ-29. Однако Евросоюз и не подумает останавливать поляков, убежден Светов.

«Это просто не имеет отношения к Евросоюзу — в данном случае речь идет о НАТО. На Польшу делают ставку Соединенные Штаты. И когда американцы переместят свои интересы в Азию, против Китая, то военная роль Польши резко возрастет», — подытожил собеседник «360».