Мир 20 марта 2023, 05:11 Слуцкий назвал вступление Польши в конфликт на Украине началом мировой войны Слуцкий: участие Польши в украинском конфликте станет развязыванием третьей мировой войны Pixabay

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Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что участие Польши в украинском конфликте будет означать развязывание НАТО третьей мировой войны. Так депутат прокомментировал в своем Telegram-канале выступление польского посла во Франции.

Речь идет о заявлении польского дипломата, который сообщил, что Польша займет место Украины в случае ее поражения.

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«Прямое участие Польши в украинском конфликте, неважно — при поражении Киева или до его капитуляции — будет означать развязывание НАТО третьей мировой войны. Истина, которую не могут не понимать в столицах стран — членов альянса», — написал лидер фракции.

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При этом политик обратил внимание на то, как быстро посольство Польши опровергло свои заявления. Это означает, что такой вариант действий не привлекает страны альянса. И вряд ли их будет устраивать в дальнейшем такая перспектива, уверен Слуцкий.

«Неудивительно, что посольство Польши поспешило опровергнуть слова главы дипмиссии», — резюмировал политик.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал руководство Польши не играть с огнем, делая заявления о потенциальном конфликте с Россией. Это, по мнению политика, не только глупо, но и «смертельно опасно».