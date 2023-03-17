Мир 17 марта 2023, 19:41 Командование ВСУ раскритиковало истребители от Польши и Словакии Игнат: самолеты, которые хотят передать ВСУ Польша и Словакия, устарели РИА «Новости»

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Польша и Словакия собрались передать Украине истребители МиГ-29, но эти воздушные суда уже устарели, заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, эти самолеты также являются неэффективными против дронов и крылатых ракет, сообщил ТАСС.

«Советская техника, которая у нас есть на вооружении, именно эти МиГи, не является эффективным оружием против крылатых ракет и дронов», — подчеркнул он.

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По его словам, в истребителях уже морально устарела техника — и ракеты, и бортовые радиолокационные станции. Поэтому истребители не могут эффективно осуществлять эти функции.

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«Эти самолеты не могут существенно нарастить боевой потенциал для того, чтобы наносить удары», — пояснил представитель командования.

Игнат уточнил, что на сегодняшний день на Украине насчитывается пять бригад тактической авиации истребителей. Две из них состоят из Су-27, три — из МиГ-29. По его оценке, потенциала ВВС страны не хватает для того, чтобы организовать контрнаступление.