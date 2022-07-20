Экс-посол Украины нахамил премьеру Саксонии

Бывший посол Украины Андрей Мельник обратился с нелестным советом к премьер-министру федеральной земли Саксония Михаэлю Кречмеру.

Кречмер ранее предложил Украине возобновить дипломатический диалог с Россией.

«Извините, господин Кречмер, украинцы выступают за то, чтобы вы засунули голову в холодильник, чтобы охладить свои фантазии о России», — написал Мельник в Twitter.

В начале июля президент Украины Владимир Зеленский отправил Мельника в отставку с поста посла страны в ФРГ.

Дипломат за время нахождения в должности прославился хамскими выпадами на некоторых высокопоставленных политиков. В частности, он назвал «обиженной ливерной колбасой» канцлера Германии Олафа Шольца, за его отказ поехать в Киев. После дипломат извинился за неуместное сравнение.