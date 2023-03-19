Мир 19 марта 2023, 21:01 Названо условие вступления Польши в конфликт с Россией Посол Польши во Франции Росцишевский назвал поражение Украины условием для войны с Россией

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Поражение Украины в происходящем сейчас противостоянии с Россией заставит Польшу вмешаться в конфликт. Об этом в эфире телеканала LCI заявил посол страны во Франции Ян Эмерик Росцишевский.

Дипломат подчеркнул, что сейчас идет борьба за сохранение целостности все Европы, поэтому для поражения России делается все.

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«Если Украина не сможет защитить свою независимость, у нас не останется другого выбора, кроме как вступить в конфликт», — заявил Росцишевский.

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Правительство Польши стало инициатором передачи Украине истребителей МиГ-29. Как заявил официальный представитель кабмина страны Петр Мюллер, поставки военных самолетов пройдут единой партией от разных стран. Вслед за Польшей отправку МиГ-29 на Украину одобрила Словакия.

Военную помощь раскритиковал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он пояснил, что устаревшие советские самолеты оказались неэффективными против дронов и крылатых ракет, которые использует Россия.