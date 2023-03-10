Мир 10 марта 2023, 13:32 Зеленского уличили в надежде избежать поражения ВСУ за счет Евросоюза Депутат ЕП Мариани: Зеленский втягивает ЕС в спецоперацию из-за страха поражения ВСУ Сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский намеренно втягивает европейские государства на территории свое страны. Такое мнение в интервью «Известиям» высказал депутат ЕП от Франции Тьерри Мариани.

«Цель Владимира Зеленского — втянуть в конфликт европейские народы», — сказал он.

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По его мнению, президент Украины осознает текущее состояние ВСУ. По словам Мариани, у армии этой страны осталось мало живой силы и техники. Он добавил, что европейским лидерам нужно четко и прямо озвучить, что они не будут посылать своих сограждан на Украину. По словам Мариани, таких добровольцев ждет смерть в зоне боестолкновений ВСУ и союзных сил.

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Также собеседник издания поделился своим видением завершения конфликта на территории восточноевропейской страны. По его словам, наиболее уместный вариант сформулировала депутат Нацсобрания Франции Марин ле Пен. Та заявила, что лучший способ завершить конфликт — провести мирную конференцию.