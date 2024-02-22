Мир 22 февраля 2024, 15:47 На те же грабли в 13-й раз. Зачем Евросоюз продолжает клепать санкции Политолог Самонкин: Европа сама же страдает от антироссийских санкций Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Телеканал «360»

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Европа представила очередной пакет санкций против России — 13-й по счету. Более того, ЕС сообщил, что уже готовит новый. Вероятно, политики не могут принять тот факт, что ограничения не работают. Тем не менее еврочиновники продолжают наступать на те же грабли и вредить прежде всего самим себе.

Обедняющие антироссийские санкции

На личной странице в социальной сети X лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что страны Европейского союза становятся беднее из-за бесполезных антироссийских санкций.

Политик указал, что от очередного пакета нет реальной пользы, он только ухудшает экономическую ситуацию в странах. Несмотря на это, ЕС продолжает использовать санкции, констатировал Филиппо.

Это уже 13-й пакет! От этого нет никакой пользы, это нас обедняет, но мы продолжаем! Флориан Филиппо французский политик

Послы стран ЕС согласовали 13-й пакет антироссийских санкций 21 февраля. Под ограничения попали еще примерно 200 юридических и физических лиц. Новые секторальные санкции не приняли.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press Французский политик Флориан Филиппо на форуме «Всемирная инициатива свободы» в Париже, ноябрь 2023 года. Фото: Vincent Isore / Keystone Press Agency / Global Look Press Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press Французский политик Флориан Филиппо на форуме «Всемирная инициатива свободы» в Париже, ноябрь 2023 года. Фото: Vincent Isore / Keystone Press Agency / Global Look Press

Почему санкции ЕС бесполезны

О бесполезности антироссийских санкций зарубежные обозреватели говорят не первый год. В начале декабря 2022 года об этом сообщило национальное американское радио NPR.

Правда, журналисты использовали слово «пока», надеясь на то, что ограничения вот-вот начнут показывать результаты и разрушать российскую экономику. Спустя год позитивный настрой испарился.

Крупные СМИ, такие как американская газета Politico и международная телекомпания Al Jazeera, все чаще стали публиковать материалы о том, что не работают ни европейские, ни американские ограничения.

«Нужно убедиться в том, что санкции ввели не на словах, а на деле. Пока это незаметно, хотя это крайне важно. Украина израсходовала слишком много ресурсов, чтобы защитить свою страну и свободу — а значит, и Европу. Мы не должны их подвести», — написали норвежские журналисты для Al Jazeera в 2023 году.

Фото: Monika Skolimowska / dpa / Global Look Press

Так или иначе, 13 пакетов недостаточно, подумали еврочиновники — и приступили к обсуждению и разработке следующего пакета санкций. По данным зарубежных СМИ, он будет включать очередные «новые экономические меры». Но пока неизвестно, на какие предприятия распространят ограничения.

Обычно такие санкции направляют на лица, связанные с определенными секторами экономики или политическими деятелями, нарушающими, по мнению ЕС, международные нормы либо права человека.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал санкционные решения Евросоюза холодной войной и объявил о намерении «держаться подальше» от такой политики. Привычные возражения или обсуждение блокировки пакета политик решил оставить при себе.

Global Look Press

Обратный эффект, комичность и ерунда

Мало того что многие антироссийские санкции не работают в том ключе, в котором хотели бы еврочиновники, некоторые национальные лидеры прямо говорят, что ограничения убивают экономику Еврозоны. Об этом «360» рассказал член молодежной ассамблеи Совбеза ООН от России и председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства» Юрий Самонкин.

«Европа и Россия находятся на общем материковом пространстве, логистику по нефти, газу и другим проектам выстраивали еще со времен Советского Союза. Естественно, с появлением России возникли новые товарные соглашения», — напомнил он.

Все факторы однополярной гегемонии США, направленной на подрыв экономики ЕС и на уничтожение Северных потоков, несет большую угрозу и риски европейской экономике, нежели российской, подчеркнул политолог.

Фото: MAGO / www.imago-images.de / Global Look Press

Российская экономика успешно противодействует санкциям: различные ее отрасли уводят в сторону от евразийского вектора и ориентируют на тихоокеанский и азиатский регионы, наращивая торговые и экономические взаимные интересы, отметил политолог. В приотритете, конечно, Китай.

«Такая действительность, с одной стороны, комична, потому что в информационном пространстве уже можно запустить флешмоб и посчитать, сколько санкций Запад ввел против России: 12-й, 15-й, 25-й пакет. С каждым разом санкционная политика Брюсселя становится все абсурднее. Как показал репортаж Такера Карлсона и других зарубежных журналистов, санкции не работают», — добавил Юрий Самонкин.

Более того, западные ограничения, по мнению собеседника «360», наоборот, дают уникальный шанс российским предприятиям пойти по вектору импортозамещения.

По сути, мы ничего не потеряли во всех планах: мода, одежда, фастфуд. В этой ситуации политику Еврозоны направили исключительно на подрыв собственного суверенитета и экономики. Юрий Самонкин политолог

Аргументируя бесполезность санкционных пакетов, французский политик Флориан Филиппо предложил ввести ограничения против самой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Политолог Самонкин согласился: привлечь «инициаторов разрушения» к ответственности — верное решение.

«Это здравая риторика внутри царства тьмы. США погрузили европейскую экономику в некую конвульсию, несмотря на то что некоторые страны сопротивляются. Брюссель их не слушает, как и те государства, которые учитывают только военные интересы и поддерживают Украину, НАТО, Израиль вместо развития собственной экономики», — отметил эксперт.

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Global Look Press

Самонкин обратил внимание, что «голоса здравомыслящих лидеров общественного мнения» по типу Флориана Филиппо можно только поддержать. Они неоднократно говорили, что необходимо уйти от геополитической и экономической ерунды в сторону свободной торговли с Россией. Брюссель же играет в великого слепого.

«До специальной военной операции торговля достигала хорошего пика наравне с китайской. Сейчас же идет абсолютная стагнация за счет того, что Еврозона вообще закрылась и не знает, как развиваться. Перспективных соседей, кроме России, у нее нет! США находятся на другом полушарии, все товары там нужно закупать втридорога. Поэтому спасение Еврозоны необходимо делать самим европейским политикам, чтобы они отошли от этой риторики», — заключил собеседник «360».