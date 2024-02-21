Мир 21 февраля 2024, 18:19 Евросоюз начал переговоры по 14-му пакету антироссийских санкций EUObserver: страны ЕС начали обсуждать 14-й пакет санкций против России Pxhere

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Страны Евросоюза начали обсуждение 14-го пакета санкций против России, куда войдут новые экономические меры. Об этом сообщил интернет-портал EUObserver со ссылкой на источники.

«Страны ЕС уже ведут переговоры по 14-му пакету, который будет включать новые экономические меры», — написали авторы материала.

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Однако пока неизвестно, на какие предприятия распространятся ограничения.

Евросоюз согласовал 13-й пакет антироссийских санкций, который вступит в силу к 24 февраля. Под них попадут около 200 физических и юридических лиц России, в том числе предприятия оборонного-промышленного комплекса, а также компании, которые якобы обходят уже введенные санкции.

Ранее член международного комитета Совфеда Наталья Никонорова заявила, что Россия обязательно ответит соразмерно, если США введут против нее новый пакет санкций. Она подчеркнула, что российская экономика уже продемонстрировала «устойчивость и силу» вопреки введенным ограничениям, так что справится и с новыми вызовами.