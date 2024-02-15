15 февраля 2024, 14:21
«Набрал на неделю». Карлсона шокировали цены в супермаркете Москвы
Журналист Карлсон признал, что цены на продукты в Москве ниже американских
Журналист Такер Карлсон удивился тому, что цены в Москве в четыре раза ниже, чем в США. Про шопинг в супермаркете он рассказал в видео, опубликованном на личном сайте.
«Все, кто покупал продукты, были из США. И мы не обращали внимание на цены, просто складывали в тележку товары на неделю. Вышло 104 американских доллара (9481 рубль)», — поделился Карлсон.
Журналист обрадовался, увидев в супермаркете западные товары. На полках лежал шоколад Mars, Twix, Snickers, Milky Way, Bounty, мятные конфеты Halls, Mentos. Он подчеркнул, что не заметил западных санкций в отношении России.
По мнению Карлсона, посещение российского магазина настроило бы простого американца против своего правительства. Все, что они говорят о России, оказалось ложью, подытожил он.
Москва произвела на журналиста приятное впечатление. Он отметил красоту, чистоту и безопасность российской столицы.
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