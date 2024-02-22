Мир 22 февраля 2024, 10:27 Около 200 компаний и физлиц попали по новые антироссийские санкции Евросоюза Reuters: новые санкции Евросоюза против России коснулись 200 компаний и физлиц piqsels

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В новый санкционный пакет Евросоюза против России попали почти 200 компаний и физических лиц. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Члены ЕС утвердили 13-й пакет санкций против России, связанных с Украиной, запретив почти 200 юридических и физических лиц», — передали авторы материала.

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По данным издания, юридическим и физическим лицам запретят ездить в Евросоюз и вести там бизнес. При этом новых мер против конкретных секторов экономики не будет. Фокус в новых мерах, отметили источники Reuters, разделен между теми, кто относится к военно-промышленному комплексу России и теми, кто якобы причастен к торговле и похищению украинских детей.

«Добавились одна северокорейская и одна белорусская фирма», — уточнили источники.

Новый пакет антироссийских санкций от Евросоюза вступит в силу к 24 февраля. При этом страны уже начали обсуждение 14-го пакета, куда войдут новые экономические меры. На какие предприятия будут распространяться ограничения — пока неизвестно. При этом Евросоюз намерен исключить из санкционного списка основателя и бывшего гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа.

Ранее Швейцария создала спецгруппу для контроля над соблюдением санкций против России. Стране пришлось пойти на такой шаг после того, как ее раскритиковали за бездействие в предотвращении обхода ограничений.