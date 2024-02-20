Эксклюзив 20 февраля 2024, 15:39 На ладан дышит. Европа боится остаться без российских активов Малашенко: Европа боится остаться без российских активов и инвестиций в целом

Читать 360tv в

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует потратить доходы от замороженных российских активов на помощь Украине. А Венгрия поддержала 13-й пакет санкций против Москвы. От новых ограничений могут пострадать сами европейцы, заверила в стриме «360» Екатерина Малашенко.

«Кормит Киев не только Вашингтон, но и Европа, и Брюссель в первую очередь. Я напомню, что обсуждают они в том числе и использование российских замороженных активов для помощи Украине. И если сами активы юридически они пока не готовы использовать, то механизм по присвоению прибыли от российских активов они якобы нашли», — сказала она.

Реклама

Малашенко напомнила, что в своем выступлении фон дер Ляйен дала понять, что в скором времени ЕС найдет выход по работе с замороженными активами. Глава ЕК сообщала, что уже предприняты некие шаги, чтобы проценты от замороженных активов России не принадлежали. Юридическая ситуация, по ее словам, позволяет использовать их для Украины.

На стриме «360» Малашенко напомнила, что в Еврокомиссии совсем недавно мечтали об использовании российских активов для европейского производства оружия. ЕС нужно поднимать свою обороноспособность, а также помочь Украине. Но этот вопрос остается спорным. И никаких документальных подтверждений словам фон дер Ляйен так и нет, уточнила Малашенко.

Европа слишком боится, что останется не только без российских активов и процентов от прибыли, но и без других инвестиций. Другие страны, которые не находятся под санкциями, быстренько выведут свои активы из европейской экономики. А она и так на ладан дышит. Екатерина Малашенко

Она напомнила, что санкционное давление ЕС все еще продолжается. И если на Западе большинство аналитиков и экспертов не перестают говорить, что рестрикции бесполезны, то европейские чиновники никак не могут остановиться. И вот на повестке обсуждений уже 13-й пакет санкций.

Даже Венгрия на этот раз согласилась его принять. Кроме того, Будапешт заявил, что не станет блокировать даже выделение пяти миллиардов евро в Европейских фонд мира, откуда и берут деньги на помощь ВСУ.