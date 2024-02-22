Мир 22 февраля 2024, 12:48 Европа перестала верить в победу ВСУ Премьер Венгрии Орбан: в Европе перестали верить в победу ВСУ РИА «Новости»

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В Европе постепенно перестали верить в победу Украины в конфликте, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на закрытом заседании партии «Фидес». Об этом сообщила газета Magyar Nemzet.

По ее данным, венгерский премьер отметил, что из-за сокращения военной поддержки Украины со стороны США Европа «несет все более тяжкий груз».

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«У поддержки украинцев огромная политическая цена. По всей Европе восстают фермеры, и постепенно никто не верит в победу украинцев», — добавили в статье.

Кроме того, по мнению Орбана, итоги выборов в Европарламент и президентских выборов в США сильно изменят международную обстановку в 2024 году.

Ранее премьер Венгрии заявлял, что его страна намерена «держаться подальше» от украинского конфликта и «политики санкций». Тем не менее венгерская сторона не стала блокировать введение 13-го пакета антироссийских санкций, объяснив, что из него убрали все пункты, противоречащие государственным интересам.