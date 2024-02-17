Мир 17 февраля 2024, 20:17 «Держаться подальше от санкций». Орбан назвал вектор политики Венгрии Орбан заявил, что Венгрия будет держаться подальше от политики санкций

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Власти Венгрии возразили против введения новых антироссийских санкций, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. Также политик подчеркнул, что страна намерена держаться подальше от украинского конфликта и противостоять экономическим блокадам, сообщили «Известия».

Такое заявление Орбан сделал, говоря о шагах правительства Венгрии в ближайшей перспективе.

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«Мы намерены держаться подальше от [украинского] конфликта, политики санкций», — подчеркнул он.

Также венгерский премьер отметил намерение страны противодействовать блокадам в сфере экономики, которые, по его оценке, являются новой холодной войной.

По мнению Орбана, лидеры Евросоюза почти втянули Европу в конфликт на Украине напрямую. Венгрия же последовательно стояла на позиции мирного урегулирование ситуации в этой стране, указал политик.

Несколькими днями ранее Financial Times сообщила о том, что именно Венгрия помешала принять 13-й пакет антироссийских санкций, приуроченный к годовщине спецоперации на Украине. Она выступила против включения в черный список представителей Китая, уточнило издание.