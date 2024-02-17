17 февраля 2024, 20:17
«Держаться подальше от санкций». Орбан назвал вектор политики Венгрии
Орбан заявил, что Венгрия будет держаться подальше от политики санкций
Власти Венгрии возразили против введения новых антироссийских санкций, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. Также политик подчеркнул, что страна намерена держаться подальше от украинского конфликта и противостоять экономическим блокадам, сообщили «Известия».
Такое заявление Орбан сделал, говоря о шагах правительства Венгрии в ближайшей перспективе.
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«Мы намерены держаться подальше от [украинского] конфликта, политики санкций», — подчеркнул он.
Также венгерский премьер отметил намерение страны противодействовать блокадам в сфере экономики, которые, по его оценке, являются новой холодной войной.
По мнению Орбана, лидеры Евросоюза почти втянули Европу в конфликт на Украине напрямую. Венгрия же последовательно стояла на позиции мирного урегулирование ситуации в этой стране, указал политик.
Несколькими днями ранее Financial Times сообщила о том, что именно Венгрия помешала принять 13-й пакет антироссийских санкций, приуроченный к годовщине спецоперации на Украине. Она выступила против включения в черный список представителей Китая, уточнило издание.
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Россия
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