Мир 28 февраля 2024, 17:19 Кость в горле. Вместо денег республиканцы отправляют Украине призывы к переговорам Сенаторы-республиканцы призвали Украину к переговорам Global Look Press

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Политические игрища в Вашингтоне зашли так далеко, что ради достижения достаточно локальных внутриамериканских целей республиканские политики в конгрессе США дошли до возмутительных (для Белого дома) заявлений: мол, Украине придется пойти на переговоры с Россией. О том, как и зачем республиканцы превратились в кость в горле для администрации Байдена, — в материале «360».

Миниатюра «Два барана»

Сложно перестать любоваться тем, как продолжается разброд в недружественном, мягко говоря, стане. Контролируемая республиканцами нижняя палата конгресса США, палата представителей во главе со спикером Майком Джонсоном, с завидным упорством гнет свою линию по поводу отправки килотонн денег на Украину. Если коротко, их позицию можно описать так: сначала разберитесь с южной границей, а потом отправляйте деньги куда хотите.

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Казалось бы, в чем проблема?

Для того чтобы разблокировать желанные 60 миллиардов долларов (еще раз, просто вдумайтесь в эту цифру!) для киевского режима, Байдену, его администрации и демократическому сенату надо только перераспределить приоритеты. Но делать они этого не собираются — в надежде, что тысячи, тысячи и тысячи новых «американцев», пришедших из Мексики, Колумбии и Венесуэлы, будут голосовать за демократов. Республиканцы, в свою очередь, уступать тоже не собираются.

В этом противостоянии Майк Джонсон выдержал несколько долгих месяцев поразительно изощренного давления, апогей которого еще даже не пройден: чем ближе угроза шатдауна из-за отсутствия желанного документа по финансированию, тем обстановка будет накаляться сильнее.

К Джонсону обращались и в сенате, его неоднократно ругал лично Байден, с которым спикер палаты хотел встретиться несколько недель, но тот отказывался либо был в отпуске. Потом администрация президента США начала раскручивать историю о некоей ядерной угрозе со стороны России в космосе, республиканцев честили в Мюнхене и в Давосе — и все это исключительно для того, чтобы палата представителей начала хотя бы рассматривать документ.

Нынешний дипломатический демарш президента Франции Эммануэля Макрона, который грозится отправить войска НАТО на Украину, тоже можно связать с ситуацией в Штатах. Сравнительно быстро сменивший телефонную трубку на воинственный горн Макрон чувствует, что ведущая роль США в поддержке режима Зеленского — уходящая натура, потому пытается заранее подстроиться под освобождающееся пространство.

Только делает он это как слон в посудной лавке. Стоит ли это списывать строго на его политическую и логическую неуклюжесть? Возможно, такие резкие заявления — еще одна пугалка для мятежной республиканской палаты представителей, чтобы она взялась за ум и одобрила финансирование Киева. Ведь, если быть абсолютно честными, западный контингент на Украине — совершенно ненужная затея, которая лишь втянет НАТО в полномасштабный конфликт и напомнит как минимум французам, каково это — получать урон от набравшейся богатейшего опыта российской армии. Что Киеву действительно нужно — это боеприпасы, и вот тут-то Байдену и необходимо как-то продавить республиканцев.

Призыв к переговорам как ход конем

Глядя на все это безобразие, многие республиканцы просто-напросто решили повысить ставки. Конгресс пугают тем, что без помощи США Украина проиграет? Конгрессмены отвечают: вот и славно, пусть идут на переговоры!

«Реальность на данный момент, с которой нам приходится столкнуться, заключается в том, что этот конфликт заканчивается урегулированием путем переговоров. И вопрос в том — когда они, наконец, это поняли, — когда мы, наконец, дойдем до этой точки, у кого будет больше рычагов воздействия — у Путина или у Украины?» — заявил Politico заместитель председателя сенатского комитета по разведке Марк Рубио.

Его поддержал уже много раз высказывавший недоверие байденовскому курсу на полную поддержку любых запросов Зеленского сенатор-республиканец из Огайо Джеймс Дэвид Вэнс.

Кажется, что Вашингтон всегда на несколько месяцев отстает от реальности на Земле. Ситуация тупиковая, вероятно, это на неопределенный срок, и, надеюсь, это приведет к какому-то урегулированию. Джеймс Дэвид Вэнс

Особенно на этом фоне примечательно то, что нижняя палата конгресса США уже сейчас готовит почву для того, чтобы должность президента на ближайших выборах получил Дональд Трамп. По информации того же Politico, из конгресса постепенно уходят те республиканцы, которые не поддерживали трампистское крыло партии, что заставляет орган законодательной власти в стране крениться вправо. Вместе с этим всеобщая уверенность в том, что победа у Зеленского в кармане его карго-штанов, тоже разваливается.

«Похоже, это может продолжаться долго, очень долго. Видимо, это потребует огромного количества денег и времени, чтобы сдвинуться с мертвой точки», — заключил сенатор Майк Браун.

В таком случае многие в конгрессе могут подумать: а надо ли сдвигать с мертвой точки несдвигаемое?