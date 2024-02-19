Мир 19 февраля 2024, 20:22 Пессимизм и паника. Как Мюнхенская конференция превратилась в досрочные похороны ВСУ Politico: американцы отказались верить в триумф Украины Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

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Как хорошо все начиналось! Громкие заявления, пафосные речи о том, как коллективно и дружно демократический Запад украинскими руками разделает российскую армию, словно бог черепаху. И контрнаступление ВСУ будет успешным, и «агрессор» будет наказан по законам «мира, основанного на правилах». Такой была Мюнхенская конференция примерно год назад. Какой получилась встреча когда-то «сильных» мира сего в 2024-м, разбирался «360».

Улыбаемся и машем?

В этом году стало окончательно ясно, что проводить Мюнхенскую конференцию, которая опять целиком сосредоточилась на Украине (кому есть дело до сектора Газы, верно?), под девизом «все хорошо, а будет еще лучше» уже не получится.

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Контрнаступление ВСУ провалено, снаряды заканчиваются, а украинцы, глядя на безобразие, которое чинят в их армии, парадоксальным образом не хотят на передовую.

На второй день конференции Россия еще и Авдеевку освободила.

В общем, планировать триумфальный передел мира на Мюнхенской конференции после «разгрома России» уже мало кто собирался. Потому приехавшие в Германию лидеры и представители министерств обороны западных государств перешли на другую риторику, от противного.

На свет божий вытащили все любимые страшилки Вашингтона и Брюсселя — начиная с непременного «нападения» России на «беззащитный» Североатлантический альянс.

«Я не могу предсказать, произойдет ли нападение на территорию НАТО и когда это случится. Но это может произойти через пять-восемь лет», — заявил в интервью агентству Bloomberg министр обороны Германии Борис Писториус.

То есть не может предсказать, но предсказывает. На чем тогда вообще основаны такие заявления?

Министр обороны Германии Борис Писториус в Мюнхене / Tobias Hase / dpa / Global Look Press

Что говорили американцы в Мюнхене

Площадку конференции активно использовали, чтобы ввязать мировую обстановку в предвыборную гонку в США: приехавшая в ФРГ вице-президент Камала Харрис раскритиковала кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа за его давление на однопартийцев по вопросу блокировки примерно 60 миллиардов долларов для Украины без договора по пограничному кризису.

Самого Трампа президент Украины Владимир Зеленский успел пригласить на линию соприкосновения.

Global Look Press

Пожалуй, ситуация вокруг американского конгресса, чья нижняя палата грандиозно заартачилась отсчитывать Зеленскому очередной гигантский пакет помощи, стала центральной.

Как римский политик Катон Старший любую речь заканчивал призывом разрушить Карфаген, все мало-мальски важные разговоры на Мюнхенской конференции сводились к призывам разблокировать деньги для Киева.

Из Вашингтона на свою делегацию, состоящую не только из Харрис и представителей Пентагона, но и команды сенаторов от обеих партий, попытался надавить Джо Байден.

Он не упустил возможности снова обругать ушедшую в отпуск палату представителей конгресса США.

Это дико, и это только усиливает все опасения и почти — я не скажу панику — но реальное беспокойство по поводу того, остаются ли США надежным союзником. Джо Байден

Не хотел Байден произносить слово «паника». Но произнес же. И она, судя по всему, цвела в Мюнхене бурным жовто-блакитным цветом — отчасти ради того, чтобы выдавить из американского конгресса деньги, но отчасти и по вполне объективным причинам.

Некоторые участники американской делегации на конференции договорились до того, за что дома могут получить клеймо агента Кремля. Так, сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс привез с собой совершенно кощунственную для Запада уверенность в том, что помощь ВСУ так или иначе придется перекладывать на плечи старушки-Европы. А еще в том, что самой Украине предстоит признать упрямую реальность.

«Любое мирное урегулирование потребует некоторых значительных территориальных уступок со стороны Украины. Вам понадобится мирное соглашение, потому что это единственный выход из конфликта», — констатировал Вэнс в беседе с Politico.

Сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс / Global Look Press

Но и куда более проукраински настроенные политики в США начали подозревать, что все это добром не кончится. По крайней мере, для них.

Вместо утверждений, будто еще пара десятков миллиардов долларов — уж на этот раз! — точно смогут тримумфально перевернуть игру и помочь ВСУ проявить мощь и навыки, полученные от натовских инструкторов, нынешний пакет помощи Киеву в Соединенных Штатах пессимистично нарекли «последней надеждой» Зеленского.

«Сегодняшний план, подробно описанный или упомянутый в интервью с восемью американскими законодателями и пятью иностранными чиновниками, заключается в том, чтобы просто не дать украинской армии развалиться. Многие обходили вопрос о том, как будет выглядеть победа Украины и когда она может произойти», — заметили журналисты Politico.

В связи с этим остается единственный вопрос к коллективному Западу. А что с лицами?