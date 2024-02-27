Мир 27 февраля 2024, 16:49 Проваленная работа над ошибками. Как Макрон решил «помочь» Украине Военный эксперт Орлов: войска ЕС на Украине станут законной военной целью России Коллаж: Frank Hoermann / SVEN SIMON / Alexis Sciard / Keystone Press Agency / Global Look Press / Телеканал «360»

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Евросоюз решил пойти на радикальные меры и не исключил отправки своих войск на Украину. Помимо европейских боевых групп, альянс рассматривает идею присоединения солдат НАТО. Но такой опрометчивый шаг может не стабилизировать ситуацию на фронте, а лишь усугубить ее, спровоцировав эскалацию конфликта.

Отправка европейских военных на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки европейских военных на Украину. Однако когда конкретно — неизвестно.

«Сейчас консенсуса по отправке войск нет. Но в этом вопросе в будущем ничего не следует исключать. Мы сделаем все, что должны, чтобы Россия не победила», — заявил политик 26 февраля по итогам состоявшейся международной встречи по Украине.

В парижской конференции участвовали около 20 руководителей европейских стран. На мероприятии также присутствовали представители США и Великобритании — помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен и глава МИД Дэвид Кэмерон.

Главный вопрос, который поставили представители ЕС: как обеспечить Украину боеприпасами и очередной военной техникой? Вслед за Макроном премьер-министр Франции Габриэль Атталь также не исключил отправки войск на Украину и добавил, что Париж «не сможет смириться» с победой России.

Президент Украины Владимир Зеленский и его французский коллега Эммануэль Макрон. Зеленский прибыл в Елисейский дворец для подписания двустороннего соглашения о безопасности, 18 февраля 2024 год. Фото: Alexis Sciard / Keystone Press Agency / Global Look Press

Тем не менее Чехия и Польша немедленно сообщили, что не будут посылать свои военные подразделения в Незалежную. Несмотря на заявление Макрона о том, что сейчас Евросоюз как никогда прежде «находится под угрозой», поэтому всем, кто поддерживает Киев, «нужно сделать коллективный рывок», лидеры стран решили поддержать собственные национальные интересы.

НАТО также не будет отправлять свои войска на Украину, отметил генсек военного блока Йенс Столтенберг. По его словам, у альянса не было даже в планах развивать эту инициативу Евросоюза.

Западные наемники на Украине

Коллективный Запад обсуждает вероятную отправку европейских и американских военных далеко не впервые. Зарубежные СМИ сообщили об этом еще летом 2023 года, уточняя, что многочисленные войска проходят подготовку с начала 2022 года. Тогда Минобороны США, по данным газеты The Military Times, задействовало около 20 тысяч военнослужащих в Европе для поддержки НАТО в связи с российско-украинским конфликтом.

В 2024 году войска все еще находятся в режиме ротационного развертывания для выполнения этой миссии.

И каких-то сдвигов никто не наблюдает. Тем не менее представители Пентагона рассказали изданию: блок планирует увеличить количество боевых групп и перераспределить силы в разных странах — членах ЕС. Про отправку военных на Украину — ни слова.

Дорожная баррикада из противотанковых ежей около площади Независимости в Киеве. Октябрь, 2023 год. Фото: Hesther Ng / Keystone Press Agency / Global Look Press

Военные из Польши, Франции и «персонажи из стран Ближнего Востока» уже давно находятся на Украине, где выполняют доверенную им миссию, заверил «360» военный специалист, публицист и историк Александр Широковед. Киев получает западные боеприпасы, военную и бронетанковую технику, которую нужно должным образом обслуживать, напомнил он. Именно этим, по его словам, с 2022 года и занимаются несколько тысяч иностранных наемников, или «солдат удачи».

«Однако это несерьезно и некритично для российской армии. Украина получает танки, обслуживает ракетно-зенитные комплексы, радиационные станции и так далее. Вместе с тем обратим внимание, что вся техника, которую Украине передал Запад, штучная и фанерная. Они (западные военные. — прим. ред.) уже в течение многих месяцев находятся на Украине. Иначе кто будет обслуживать эту технику?» — отметил эксперт.

Что будет в случае отправки западных войск на Украину

Собеседник «360» уточнил: сейчас все западные наемники на Украине заняты интеллектуальным, а не физическим трудом. То есть они обслуживают зенитно-ракетные комплексы, улучшают координацию дронов и беспилотников, производят расчеты.

Но если идею президента Франции все же поддержат и Евросоюз отправит боевые группы, то это будет означать прямое столкновение с Россией на Украине «и не только», допустил Широковед. Более того, такой шаг приведет к дальнейшей эскалации боевых действий.

Если на Украину прибудут войска или даже несколько бригад НАТО, то возникает риторический вопрос: как будет реагировать Россия? В случае присутствия западных военных Москва может применить тактическое ядерное оружие. В отношении ВСУ, Киева это абсолютно недопустимо, но когда там будут иностранные войска, то удары возможны. Александр Широковед военный специалист

Впрочем, отправку военных действительно исключать не стоит. Когда в подобных обсуждениях происходит какой-то шум, есть вероятность, что кто-то так или иначе решит закончить начатое, отметил эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.

«Потенциально, возможно, определенные страны Европы в рамках двусторонних соглашений с киевским бандеровским режимом отправят свои войска на выручку Украине. Такое исключать действительно никогда нельзя», — подчеркнул он.

Фото: IMAGO / BEAUTIFUL SPORTS / Buriakov / Global Look Press

По словам Владимира Орлова, если войска все же окажутся на территории «бывшей Украины» и начнут оказывать активную поддержку киевскому режиму, то Россия рассмотрит подобные действия со стороны Запада как законную военную цель, а участников — как соучастников со всеми вытекающими последствиями.

Подозреваю, что Евросоюз найдет горячие головы, которые захотят воплотить это наяву. Насколько это будет быстро и в какой перспективе — загадывать рано. Но то, что Европа давно ведет войну с Россией руками Украины, — это, безусловно, очевидная и понятная всем вещь. Владимир Орлов военно-политический эксперт

Очередная поддержка и финансирование

Большинство участников конференции, вероятно, прекрасно поняли, что отправка боевых групп на Украину лишь усугубит ситуацию. Поэтому обсуждение решили отложить в долгий ящик. Менее радикальный способ поддержать киевский режим — очередное спонсирование и коллективный сбор европейского оружия.

Так, после конференции лидеры стран ЕС и американские представители решили создать коалицию, которая должна обеспечить Украину ракетами средней и большой дальности, а в краткосрочной перспективе — другими боеприпасами как из европейских запасов, так и из третьих стран.

И все это — несмотря на всевозможные протесты, демонстрации и народные волнения простых европейцев и американцев с требованием прекратить этот бессмысленный транш.

По окончании парижской встречи премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что около 15 стран заявили о своей заинтересованности в инициативе Праги по закупке артиллерийских боеприпасов у третьих стран и их реимпорте на Украину.

В частности, к идее охотно подключились Нидерланды, где недавно прошла волна протестов. Премьер-министр Марк Рютте подтвердил, что страна предоставит 100 миллионов евро и будет дальше спонсировать и поддерживать официальный Киев.

Но, к сожалению, деньги не вечны и когда-то закончатся. А когда — лишь вопрос времени.