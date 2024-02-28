Мир 28 февраля 2024, 07:52 Экс-агент ЦРУ назвал блефом слова Макрона об отправке войск НАТО на Украину Экс-агент ЦРУ Бэр: Макрон блефует, заявляя об отправке войск НАТО на Украину РИА «Новости»

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Франция не уверена, что Украина сможет долго продержаться. Именно поэтому президент Эммануэль Макрон вынужден блефовать, заявил бывший агент ЦРУ Роберт Бэр. Его слова привело издание EUobserver.

Бэр консультировал власти Украины по закупкам западного оружия. Он подчеркнул, что у НАТО нет достаточного объема вооружений и солдат, чтобы противостоять России. Западные танки и комплекс Patriot «провально» показали свои возможности на Украине. Учитывая эти факты, Макрон просто блефует, отметил он.

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«Франция не уверена, что Украина сможет долго продержаться», — добавил бывший сотрудник американской разведки.

Макрон по итогам Парижской конференции, в которой приняли участие руководители около 20 государств, заявил о создании «коалиции для глубоких ударов». Речь идет о поставках Украине ракет среднего и дальнего действия. Президент Франции также призвал не допустить победы России.