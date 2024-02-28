Мир 28 февраля 2024, 07:15 Миграционный кризис сделал США убежищем мировых преступников — Маск Бизнесмен Маск: США стали убежищем для опасных преступников Unsplash

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Лояльное миграционное законодательство и ненадежная южная граница превратили США в убежище для опасных преступников со всего мира. Бизнесмен Илон Маск написал об этом в своем X (бывшем Twitter).

«Возможность выбросить документы, удостоверяющие личность (из любой страны), пересечь южную границу и попросить „убежища“ превратила Америку в убежище для самых опасных преступников в мире!» — возмутился он.

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Илон Макс неоднократно критиковал миграционную политику Белого дома. Его возмутило, что приезжих заселяли в отели и школы, а в Бостоне — в дома рядовых американцев. Бизнесмен заявил, что президент США Джо Байден заинтересован в неконтролируемой миграции, чтобы создать для себя «постоянное большинство».

Укрепление южной границы стало камнем преткновения в конгрессе США при выделении денег на нужды безопасности. Пакет помощи Украине, Израилю, Тайваню и другие расходы не согласовали из-за того, что республиканцы настояли на включении в него решения миграционного кризиса.