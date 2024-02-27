Мир 27 февраля 2024, 12:14 Зеленский признал зависимость положения ВСУ от США Зеленский: ВСУ не смогут обороняться и продвигаться вперед без помощи США Global Look Press

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Положение ВСУ в зоне боевых действий зависит от помощи Соединенных Штатов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CNN.

«Движение, успех, продвижение вперед — все зависит от США», — отметил он.

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Зеленский уточнил, что без помощи Соединенных Штатов бригады ВСУ не будут готовы не только к контрнаступлению, но и к обороне. Украинской армии будет очень трудно оставаться сильной без поддержки со стороны американцев, подытожил он.

Ранее президент Украины отмечал, что без помощи США страну ждет крах. По словам украинского лидера, ВСУ рассчитывают на поставки дополнительных систем артиллерии и средств противовоздушной обороны, однако эти надежды тают с каждым днем блокировки американской помощи в конгрессе.

Президент США Джо Байден запланировал на 27 февраля встречу с лидерами конгресса. Глава государства собирается убедить их утвердить законопроект о помощи Украине.