Мир 28 февраля 2024, 07:43 Конгрессмены США назвали переговоров единственным выходом в украинском кризисе Politico: в США конгрессмены все больше призывают к диалогу с Россией по Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Все больше американских конгрессменов начали приходить к выводу, что украинский конфликт необходимо прекращать путем проведения мирных переговоров. Об этом сообщило издание Politico.

По информации источника, всего несколько месяцев назад такая точка зрения являлась непопулярной, однако ситуация начала меняться. Все больше законодателей склоняются к необходимости инициировать мирные переговоры вне зависимости от того, получит ли Украина дополнительный пакет помощи от США или нет.

Реклама

«На текущий момент реальность такова, что конфликт нужно завершить с помощью переговоров. Вопрос лишь в том, у кого в диалоге будет больше рычагов воздействия», — отметил конгрессмен от Республиканской партии Марко Рубио.

Ранее глава правительства Австрии Карл Нехаммер подчеркнул, что поставить точку в украинском конфликте можно лишь с участием президента России Владимира Путина в переговорном процессе.