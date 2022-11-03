Что задумал Эрдоган: поддерживает ли Турция Россию | 360°

Мир 03 ноября 2022, 22:48 Эрдоган играет за себя. Он — не союзник России, но остается нашим партнером Политолог Неменский: Эрдоган вряд ли мог повлиять на мнение канцлера ФРГ Шольца РИА "Новости"

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вряд ли мог повлиять на мнение канцлера Германии Олафа Шольца. Он является партнером России, но играет за себя. Такое мнение выразил ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований, политолог, историк Олег Неменский в беседе с «360».

Шольц изменил свое отношение к России

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Канцлер Германии в одном из выступлений в буденстаге заявил, что российский президент Владимир Путин использует энергию и голод как оружие против стран Запада. Он осудил удары России по территории Украины и пообещал поддержку Владимиру Зеленскому. Один из жителей Германии призвал Шольца поговорить с Путиным, однако тот ответил на просьбу улыбкой.

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Накануне Эрдоган заявил, что канцлер ФРГ поменял свое отношение к России. По словам турецкого лидера, теперь немецкий политик выступает за диалог с российским лидером.

«Даже канцлер Германии Шольц месяц назад занимал совершенно иную позицию в отношении Путина, а теперь изменил свою позицию в отношении России, выступая за поиск общего языка», — сказал Эрдоган.

Он отметил, что для решения мировой проблемы важное значение имеет дипломатия первых лиц стран.

Дополнительный канал переговоров России и Германии может появиться через Эрдогана

Политолог Олег Неменский заявил «360», что Эрдоган выполняет роль передатчика некоторых политических сообщений. Президент Турции, сказал политолог, встал в довольно разумную и полезную позицию, когда он постоянно поддерживает контакт и ведет политические переговоры и со странами Запада, и с Россией. Благодаря этому через него могут передавать важную информацию с просьбой о том, чтобы он поспособствовал налаживанию контакта, если он требуется.

«В данном случае не берусь судить по поводу Шольца или каких-то конкретных намерений Германии, но есть основания думать, что там постепенно усиливается влияние партии, которая предлагает пойти на какие-то договоренности с Россией. И это результат ее деятельности. Насколько сам Шольц в этом участвует, я не берусь судить. Но судя по всему какой-то дополнительный канал переговоров России и Германии в данном случае через Эрдогана также может появиться, просто потому, что это политически гораздо более безопасная схема, чем прямые переговоры», — сказал Неменский.

Эрдоган не является союзником России, но остается нашим партнером

Политолог уверен, что Эрдоган занял нейтральный статус и старается помогать как России, так и Западу. При этом, по мнению эксперта, турецкий президент действует прежде всего в своих интересах.

«Он играет в первую очередь за себя. Он не является союзником России, но и остается партнером РФ. В этом плане его роль очень важна и полезна для Москвы. На Западе к его роли относятся с сомнением, тем не менее современная Турция чувствует себя достаточно сильно, чтобы проводить независимую от Европейского союза и во многом от США политику», — добавил политолог.

Эрдоган накануне сообщил, что во время саммита Европейского политического сообщества в Праге столкнулся с негативным отношением к российскому лидеру Владимиру Путину. При этом президент Турции заявил, что всем противникам коллеги из России он постарался объяснить, что их отношение неправильное.

Также Эрдоган назвал конструктивным подход Путина к ситуации с зерновой сделкой. Российский президент во время выступления на «Валдае» назвал турецкого коллегу последовательным и надежным партнером, «хоть и непростым».