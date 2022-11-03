Мир 03 ноября 2022, 00:52 Позиция Шольца в отношении России изменилась — Эрдоган Президент Турции Эрдоган: Шольц изменил позицию и готов искать общий язык с Путиным Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / РИА "Новости"

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Канцлер Германии Олаф Шольц изменил свою позицию в отношении России и теперь выступает за диалог с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в интервью телеканалу A-Haber рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава Турции отметил, что для решения проблемы важное значение имеет дипломатия первых лиц государств. Он отметил, что немецкий канцлер поменял свое отношение за последнее время.

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«Даже канцлер Германии Шольц месяц назад занимал совершенно иную позицию в отношении Путина, а теперь изменил свою позицию в отношении России, выступая за поиск общего языка», — отметил Эрдоган.

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В одном из интервью немецким СМИ Шольц опроверг слова о том, что Путин грозил Германии эскалацией конфликта на Украине. Он назвал эту информацию «не соответствующей истине» и обвинил СМИ в вольном трактовании прошедших переговоров.

Ранее Шольц в беседе с жителями Нижней Саксонии признался, что иногда работа мешает ему спать по ночам. Он попросил сограждан «чрезмерно за него не беспокоиться».