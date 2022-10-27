Власть 27 октября 2022, 19:28 Эрдоган никогда не руководствовался интересами третьих стран — Путин Путин: президент Турции Эрдоган никогда не позволял сесть себе на шею РИА "Новости"

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не позволяет сесть себе на шею и руководствоваться чужими интересами. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

Он назвал Эрдогана последовательным и надежным партнером, «хоть и непростым».

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«Президент Эрдоган никогда не позволяет сесть себе на шею и руководствоваться интересами третьих стран. Конечно, он защищает в диалоге с нами прежде всего свои интересы. В этом смысле Турция в целом и президент Эрдоган в частности являются непростыми партнерами», — сказал Путин.

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Между Россией и Турцией, отметил он, есть стремление достичь определенных договоренностей, что, как правило, и происходит.

По словам президента, у обеих стран много взаимных интересов, в том числе в туризме, в сельском хозяйстве и в строительстве. Путин обратил внимание, что на создание газового хаба турецкие власти согласились, исходя в первую очередь из своих собственных интересов.

В сентябре Турция установила новый рекорд экспорта в Россию — 1,1 миллиарда долларов. В августе этот показатель составил 949 миллионов, сообщили «Известия».