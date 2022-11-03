Эрдоган заступился за Путина перед мировыми лидерами | 360°

Власть 03 ноября 2022, 03:12 Эрдоган заступился за Путина перед мировыми лидерами Президент Турции Эрдоган счел необоснованным негатив мировых лидеров по отношению к Путину РИА "Новости"

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал в интервью телеканала A Haber, что столкнулся на полях саммита Европейского политического сообщества в Праге с негативным отношением к президенту РФ Владимиру Путину. Эрдоган добавил, что всем противникам российского лидера он постарался донести, что их отношение неправильное.

«Будучи одной из самых уважаемых стран в мире, как Россия, вы скажете „да“ таким нападкам? Это невозможно», — сказал Эрдоган.

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Турецкий президент назвал российского коллегу таким политиком, который не испугается при давлении на него.

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Ранее на пленарной сессии клуба «Валдай» Путин назвал Эрдогана последовательным и надежным партнером, «хоть и непростым». Он отметил, что президент Турции никогда не позволяет другим политикам сесть себе на шею и руководствоваться интересами третьих стран. Между Россией и турецкой страной, добавил он, есть стремление достичь определенных договоренностей, что, как правило, и происходит.

В ответ на это Эрдоган поблагодарил Путина за искренние слова о нем и Турции.