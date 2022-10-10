Канцлер Германии в телефонном разговоре с Зеленским осудил удары по Киеву | 360°

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Канцлер Германии в телефонном разговоре с Зеленским осудил удары по Киеву

Представитель правительства ФРГ Хебештрайт: Шольц осудил обстрел Киева

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Канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским осудил удары по территории страны и пообещал поддержку. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя немецкого правительства Штеффена Хебештрайта.

«Федеральное правительство решительно осудило сегодняшние ракетные удары по Украине», — сказал он на брифинге Штеффен Хебештрайт.

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По заверениям Шольца, Берлин продолжит поддерживать Киев и сделает все возможное для оказания дополнительной помощи Украине.

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Глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что Зеленский договорился с Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном провести заседание G7 во вторник, 11 октября, написал RT.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин заявил о массированном ударе высокоточным оружием по объектам инфраструктуры Украины. По словам главы государства, Киевский режим давно использует террористические методы.

Германия

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