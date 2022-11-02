Эрдоган оценил подход Путина к зерновой сделке | 360°

Мир 02 ноября 2022, 23:30 Эрдоган оценил подход Путина к зерновой сделке Эрдоган заявил, что Путин показал конструктивный подход по зерновой сделке РИА "Новости"

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Президент Турции Тайип Эрдоган прокомментировал возобновление зерновой сделки после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Он считает подход российского лидера конструктивным. Об этом сообщил турецкий телеканал A Haber.

«И господин Путин, и господин Зеленский показали конструктивный подход. Я благодарен им за это», — сказал Эрдоган в интервью телеканалу.

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После переговоров Путина с Эрдоганом было достигнуто соглашение о восстановлении зернового коридора. Россия возобновляет участие в продуктовой сделке.

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Москва 30 октября в одностороннем порядке вышла из договора о вывозе продукции из портов Украины после атаки на корабли в Севастополе. Однако в Киеве дали гарантию, что больше не станут использовать гуманитарный коридор для осуществления терактов.

На оперативном совещании в Совбезе Путин заявил о готовности России поставлять зерно в бедные страны мира. При этом российская сторона не станет препятствовать поставкам зерна с Украины в Турцию.