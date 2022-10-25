Шольц ответил улыбкой на призыв немцев поговорить с Путиным | 360°

Мир 25 октября 2022, 11:51 Шольц ответил улыбкой на призыв немцев поговорить с Путиным Канцлер ФРГ Шольц улыбнулся в ответ на призыв избирателей поговорить с Путиным РИА "Новости"

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Канцлер Германии Олаф Шольц неоднозначно ответил на просьбу одного из избирателей поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило издание Anadolu.

Мужчина подошел к политику и заявил, что вынужден платить восемь евро за один донер, хотя раньше он стоил четыре евро.

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«Пожалуйста, переговорите с российским президентом, чтобы донер опять стоил четыре евро», — попросил он.

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В ответ Шольц расплылся в широкой улыбке, не ответил ни слова, сел в автомобиль и уехал.

Ранее канцлер сообщал, что около трети жителей Германии выступают против поставок вооружений украинской армии и санкционной политики в отношении России. Однако он подчеркнул, что ФРГ не отступит от внешнеполитического курса.

Министр немецкого здравоохранения Карл Лаутербах предупреждал, что отсутствие реакции федеральных властей на дефицит энергии может привести к закрытию большого числа больниц по всей стране, писал RT.

Также стало известно, что во Фрайбурге власти ввели вегетарианское меню в школах и детских садах из-за взрывного роста цен и инфляции.