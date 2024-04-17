Мир 17 апреля 2024, 15:22 Дружить нельзя поссориться. Запятую поставит визит Си Цзиньпина в Европу Политолог Котков: Китай играет по принципу «ничего личного, просто бизнес» Куклы в виде Шольца, которого держит осьминог Си на карнавале в Кельне. Фото: Oliver Berg / Global Look Press

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Немецкий канцлер с министрами и бизнесменами три дня гостил в Китае. Во главу угла поставили сугубо экономические интересы: ФРГ очень невыгодно прекращать товарооборот с китайцами, который могут расстроить европейские чиновники. Насколько удачной была эта поездка? Покажет майский визит Си Цзиньпина в ЕС.

Визит Шольца в Китай

Канцлер Германии Олаф Шольц побывал с трехдневным официальным визитом в КНР и встретился с ее лидером Си Цзиньпином. Накануне поездки председатель федерального правительства ФРГ заявил, что основная тема переговоров — экономическое взаимодействие Берлина и Пекина. Также он собирался требовать от китайцев отказаться от поддержки России.

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Сенатор Алексей Пушков отметил, что Шольц старался сделать все возможное, чтобы ослабить отношения российской и китайской сторон. Однако эти усилия обречены на провал, как и попытки французского президента Эммануэля Макрона, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и министра финансов США Джанет Йеллен.

Между тем председатель КНР во время встречи с Шольцем подчеркнул, что Пекин никогда не участвовал в российской кампании на Украине, всегда продвигал идею мирных переговоров и даже выдвинул четыре принципа, которые помогут избежать эскалации конфликта.

Канцлер Германии Олаф Шольц и председатель КНР Си Цзиньпин. Фото: Kay Nietfeld / Global Look Press

О чем говорили немцы с китайцами

Шольц не соврал, когда говорил, что планирует обсудить с китайцами экономические вопросы. Его сопровождала большая делегация: министры окружающей среды, сельского хозяйства и транспорта Германии, руководители автоконцернов Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz, химико-фармацевтического концерна Bayer, глава Siemens.

Топ-менеджеры прибыли не просто так: в двусторонней торговле между ЕС и Китаем счет вот уже 10 лет в пользу последнего. Но в прошлом году Франция потребовала от Еврокомиссии начать расследование, связанное с китайскими электроавтомобилями, которые стали лидерами на рынке.

«Мировые рынки сейчас наводнены дешевыми электромобилями. И их цена искусственно поддерживается на низком уровне за счет огромных государственных субсидий», — заявляла президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Фигуры для парада в Майнце: лидер партии Китая Си Цзиньпин в электромобиле, за которым еле тащится немец на машине Фреда Флинстоуна из каменного века. Фото: Arne Dedert / Global Look Press

Европейские чиновники назвали такой перевес недобросовестной конкуренцией, хотя люди делали выбор на основании «цена — качество». Финансовый директор BMW Вальтер Мертль честно предупредил, что в ответ на преследование китайцы могут отреагировать довольно жестко. Например, оказать давление на немецкие компании в КНР.

К тому же ЕС заподозрил Китай в ущемлении прав европейских производителей и пригрозил ограничить доступ китайских поставщиков к своим тендерам на закупку медоборудования в рамках государственных контрактов. Вот немецкая делегация и рассчитывала максимально сгладить все эти неровности.

Переговоры канцлера Германии Олафа Шольца и председателя КНР Си Цзиньпина. Фото: Michael Kappeler / Global Look Press

Канцлер из TikTok

Первым городом в поездке канцлера значился Чунцин — ключевая точка железнодорожного грузового сообщения между КНР и Европой, из которой еженедельно в Германию прибывают около 60 грузовых составов.

Шольца и компанию встретил заместитель мэра города, что изрядно подпортило картинку гостеприимства.

На следующий день немецкая делегация побывала в Шанхае, а после направилась в Пекин, где 16 апреля и состоялась встреча с Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Цяном. Шольц также присутствовал на заседании немецко-китайского экономического консультативного комитета.

Кстати, перед началом поездки 65-летний Шольц похвастался, что завел аккаунт в TikTok, пообещав там не танцевать. Едва ли правильное решение: в этой соцсети сидит более 20 миллионов немцев и подавляющее большинство из них — люди до 29 лет. Сомнительно, что их привлекут ролики с нудными правительственными заседаниями.

Разные башни Китая

Евросоюз, а точнее Германия, так как именно она выступает локомотивом его экономики, занимает второе место в товарообороте с Китаем, рассказал «360» руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.

Приезд Шольца в КНР стал подготовкой к будущему визиту Си Цзиньпина в страны ЕС.

Си Цзиньпин, по-видимому, будет выяснять, какова же позиция Евросоюза: будет ли он в дальнейшем поддерживать отношения с Китаем, как это было на протяжении многих лет, или ЕС будет во всем слушаться того, что скажут Соединенные Штаты Америки. Кирилл Котков

Отношения ЕС и Китая можно определить как «ничего личного, просто бизнес», отметил политолог. Точно так же Пекин ведет себя с Москвой: с одной стороны — дружественная нейтральная позиция, с другой — китайские банки, опасаясь попасть под вторичные санкции, усложняют или отказываются сотрудничать с российскими коллегами.

«Недавно в журнале The Economist вышла нелестная статья одного из ведущих китайских специалистов по России Фэн Юйцзюня. Совершенно очевидно, что эта публикация была санкционирована: китайское руководство разрешило профессору опубликовать альтернативную точку зрения», — рассказал Котков.

Профессор Фэн Юйцзюнь — заместитель декана Института международных исследований Фуданьского университета, директор Центра исследований России и Центральной Азии. Ученый два года провел в университетах Владивостока и Москвы в качестве приглашенного исследователя, участвовал в составлении материалов для Международного дискуссионного клуба «Валдай». В своем памфлете для The Economist Фэн утверждал, что Россия непременно потерпит поражение в СВО и «сдаст все оккупированные территории, включая Крым». Также профессор заявил о «русской угрозе безопасности в Европе» и отметил, что хороший Китай всегда старается уладить конфликты мирным путем (правда, история это опровергает).

Такие русофобные выпады показывают, что в Чжуннаньхае, резиденции китайского правительства, тоже есть башни, которые по-разному смотрят на российско-китайские отношения, уточнил политолог.

ЕС для Китая более приоритетный партнер, чем Россия. Окончательно все прояснит визит Си в Евросоюз.

КНР не может влиять на Запад

Си Цзиньпин во время встречи с Шольцем предложил устроить мирную конференцию с участием России и Украины, чтобы обсудить все предложения по мирному разрешению конфликта. Однако пока нельзя точно сказать, согласится или отвергнет Запад эту инициативу, уточнил Котков.

Си Цзиньпин на субботнике в Пекине, апрель 2024 года. Фото: Pang Xinglei / Global Look Press

«Мы не знаем неафишируемой стороны, не знаем, существуют ли какие-то переговорные контакты за кулисами. Но Китай не является актором в конфликте на Украине, главный и самый влиятельный игрок извне здесь Соединенные Штаты и коллективный Запад», — сказал политолог.

У КНР нет никаких рычагов давления, чтобы заставить Запад устроить конференцию или провести мирные переговоры. Но даже если он на это пойдет, это будет означать лишь временную передышку перед еще более тяжелым, более масштабным и кровавым столкновением, подчеркнул собеседник «360».