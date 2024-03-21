Деньги 21 марта 2024, 06:30 Крупные банки Китая перестали принимать платежи из России даже в юанях Банки Китая Ping An Bank и Bank of Ningbo не приняли платежи из РФ в юанях Unsplash

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Из-за ужесточения санкций несколько крупных китайских банков перестали принимать платежи из России не только в рублях, но и юанях. Среди них Ping An Bank и Bank of Ningbo, сообщили «Известия».

Клиенты Ping An Bank, Bank of Ningbo, Kunshan Rural Commercial Bank, China Guangfa Bank, Great Wall West China Bank, Dongguan Rural Commercial Bank, Shenzhen Rural Commercial Bank и China Zheshang Bank получили уведомления о прекращении транзакций. Эти китайские банки прекратили принимать переводы из России и отменили уже проведенные операции. Источник издания объяснил, что ограничение связано с вторичными санкциями.

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Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский сказал, что не все китайские банки отказались от сотрудничества с Россией. Например, Bank of China продолжил проводить платежи. Он заявил, что предприниматели смогут продолжать переводы, открыв в Китае или другой дружественной стране свой филиал и через гонконгских партнеров.

Аналогичные проблемы появились в Турции. Некоторые местные банки перестали обслуживать операции российских клиентов.