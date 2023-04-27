Мир 27 апреля 2023, 00:19 Поведение Макрона на встрече с Си Цзиньпином сочли позорным Конгрессмен США Роджерс указал на позор Макрона во время встречи с Си Цзиньпином РИА «Новости»

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Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе недавнего визита в Китай продемонстрировал позорное поведение. Таким мнением поделился председатель комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Конгресса США Майк Роджерс. Его слова привел ТАСС.

«Франция не выполнила требований НАТО по расходам и находится на самом последнем месте среди стран, которые предоставляют военную помощь Украине. А недавнее выступление президента Макрона с преклонением колен перед Си Цзиньпином было позорным», — сказал он.

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Роджерс также раскритиковал позицию Берлина. Он напомнил, что Польша, Румыния, Финляндия и страны Балтии «активизировали силы, чтобы встретить угрозу».

«Пробуждение Германии, которого многие ждали, до сих пор не наступило», — пояснил конгрессмен.

По его мнению, США нужно направить свои ВС в Европе в страны, которые достаточно инвестируют в свою собственную безопасность, ведь именно там американские вооруженные силы «будут наиболее полезны».

Президент Франции Эммануэль Макрон был в Китае в период с 5 по 7 апреля. В ходе визита он обсудил с китайским лидером двустороннее сотрудничество, отношения КНР и ЕС и украинский кризис.