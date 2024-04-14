Мир 14 апреля 2024, 19:07 Пушков назвал главную цель визита Шольца в Китай Пушков: канцлер Германии Шольц безуспешно попробует отдалить Китай от России Bernd Elmenthaler / Global Look Press

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в Пекин предпримет новые усилия, чтобы отдалить Китай от России. Но эти попытки обречены на провал, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

«Шольц в Пекине. Им будет предпринята еще одна попытка отдалить Китай от России, которая, предположительно, закончится так же, как и попытки, предпринятые Макроном, фон дер Ляйен и Йеллен», — написал он.

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Сенатор отметил, что Запад отличается враждебным отношением к Китаю и никакие переговоры на это не повлияют. Также Пушков напомнил, что США ранее объявили КНР главным соперником — стратегическим конкурентом.

Поэтому нажимы Запада не воспримут в Пекине — это будет игрой против собственных интересов, пояснил парламентарий.

Ранее Шольц сообщил о готовности поговорить с президентом России Владимиром Путиным, если в Кремле осознают необходимость завершения боевых действий на Украине и вывода войск.