14 апреля 2024, 19:07
Пушков назвал главную цель визита Шольца в Китай
Пушков: канцлер Германии Шольц безуспешно попробует отдалить Китай от России
Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в Пекин предпримет новые усилия, чтобы отдалить Китай от России. Но эти попытки обречены на провал, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
«Шольц в Пекине. Им будет предпринята еще одна попытка отдалить Китай от России, которая, предположительно, закончится так же, как и попытки, предпринятые Макроном, фон дер Ляйен и Йеллен», — написал он.
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Сенатор отметил, что Запад отличается враждебным отношением к Китаю и никакие переговоры на это не повлияют. Также Пушков напомнил, что США ранее объявили КНР главным соперником — стратегическим конкурентом.
Поэтому нажимы Запада не воспримут в Пекине — это будет игрой против собственных интересов, пояснил парламентарий.
Ранее Шольц сообщил о готовности поговорить с президентом России Владимиром Путиным, если в Кремле осознают необходимость завершения боевых действий на Украине и вывода войск.
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