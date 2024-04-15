Мир 15 апреля 2024, 19:30 Шольц потребует от Китая не оказывать России помощь на Украине Шольц заявил, что попросит Си Цзиньпина не помогать России на Украине РИА «Новости»

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Канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи с руководством Китая 16 апреля потребует не поддерживать Россию на Украине. Об этом сообщило агентство DPA.

«Я буду настаивать на том, чтобы никто не помогал в успехе этого мероприятия. Вот почему мы также призываем всех не обходить санкции <…> и вот почему мы призываем не поставлять оружие», — сказал Шольц.

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Канцлер ФРГ посетил КНР с официальным визитом. По словам сенатора Алексея Пушкова, Щольц постарается сделать все возможное, чтобы ослабить отношения между Китаем и Россией. Однако, по словам политика, эти попытки не приведут к успеху.

У блогера «Голос Мордора» аналогичное мнение: Шольц не сможет вбить клин между КНР и Россией. Он пояснил, что Запад до сих пор держит Китай за страну третьего мира и пытается руководить им. При этом китайская сторона осознает высокомерное отношение к себе и не идет на поводу. По этой причине поездка канцлера ФРГ Олафа Шольца окажется бесполезной.