Мир 09 апреля 2023, 16:40 Французский политик Филиппо заявил, что Урсулу фон дер Ляйен проигнорировали в Китае Французский политик Филиппо: власти КНР проигнорировали главу ЕК фон дер Ляйен РИА «Новости»

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Власти Китая проигнорировали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен во время ее визита в КНР, заявил французский политик Флориан Филиппо. В своем Twitter он написал, что после этого еврочиновнице пришлось покинуть страну «обычным рейсом».

«Ноль приема, полное игнорирование, ей даже пришлось покинуть страну рейсом для обычных пассажиров! Она была в ярости! Замечательно!» — высказался о поездке фон дер Ляйен в Китай французский политик.

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Ранее Флориан Филиппо раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона. Глава государства во время фотографирования с председателем КНР Си Цзиньпином убрал руку в карман брюк. Макрона обвинили в несоблюдении этикета, а саму ситуацию назвали «жутким унижением».

Лидеры государств обсудили ряд вопросов, включая двусторонние отношения. Эммануэль Макрон высказался и о размещении ядерного оружия за пределами стран, обладающих им. По мнению французского лидера, этого быть не должно. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал его слова «яростной критикой» в адрес США.