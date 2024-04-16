Мир 16 апреля 2024, 10:05 Си Цзиньпин рассказал, как предотвратить выход украинского конфликта из-под контроля Си Цзиньпин: нужно уделить внимание миру на Украине, а не своим интересам Michael Kappeler/dpa / Global Look Press

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Чтобы предотвратить выход украинского конфликта из-под контроля, работать над скорейшим мирным урегулированием должны все стороны. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу, сообщило РИА «Новости».

Си добавил, что следует уделить повышенное внимание установлению мира и стабильности, а не преследованию своих интересов. Следует устроить мирную конференцию, которую признают как Россия, так и Украина, и обсудить на ней все предложения, подчеркнул лидер КНР.

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Олаф Шольц нанес трехдневный визит в Китай. Встреча с Си Цзиньпином прошла в Пекине в государственной резиденции Дяоюйтай.

Ранее СМИ предположили, что во время этой встречи Шольц потребует у китайской стороны не поддерживать Россию на Украине. Сенатор Алексей Пушков также отмечал, что канцлер ФРГ, вероятнее всего, приложит усилия к ослаблению отношений между Китаем и Россией, но, по его мнению, все будет безуспешно.