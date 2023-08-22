Мир 22 августа 2023, 21:38 Ближе зима — больше паники. Цена на газ в Европе приблизились к рекордной отметке в этом году Экономист Митрахович: повышение цен на газ в Европе — еле выраженный дефицит Freepik

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Европа вновь столкнулась с проблемой подорожания газа. По данным биржевых аналитиков, стоимость голубого топлива вплотную приблизилась до рекордной для 2023 года отметки — не хватает каких-то 30 долларов. Даже несмотря на это, цены далеки от тех, что вызвали настоящую истерию в 2022-м. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович объяснил «360», почему цены вновь поползли вверх, а также зачем Россия продолжает поставлять энергоносители европейским странам.

Далее — его прямая речь.

Дефицит, но не кризис

Год назад, в августе, цены в Европе на газ были на уровне трех тысяч долларов за тысячу кубометров. С тех пор показатели существенно упали в несколько раз. Тот период, вероятно, стоит назвать полноценным кризисом. Сейчас ситуацию можно обозначить как чуть менее выраженный дефицит.

Европа расплатилась за снижение цен тем, что она фактически пустила под нож значительную часть своей промышленности.

В эту категорию попали сферы химического и металлургического производства, а также машиностроение. Это совершенно невыгодно для Европы в долгосрочной перспективе в плане конкуренции с другими мировыми экономиками: китайской или американской.

Факторы повышения цен

На повышение цен влияет фактор забастовок в Австралии, так как эта страна — достаточно крупный поставщик сжиженного газа. Из-за этого в моменте снижается положение на рынке.

Дальнейшая ситуация с ценами будет зависеть от планов Европы по промышленности — захотят ли европейцы возрождать производство или нет.

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Если они захотят «реанимировать» отрасли, то поставки газа придется наращивать. Соответственно, ценовые показатели снова пойдут вверх. Но если в Европе скажут, что они живут в мире, где им не нужна химическая и металлургическая промышленности, то газа потребуется, конечно, меньше.

Большое значение имеют и другие факторы: погодные условия и спрос на российский газ в Китае. Однако спрогнозировать точный спрос сейчас достаточно сложно.

«Мы зарабатываем деньги»

Россия поставляет газ в Европу с помощью трубопроводного транспорта — это примерно 15% до 2022 года. Обычно задействуют два маршрута: [транзитом через] Украину и [по одной из веток] «Турецкого потока».

Компрессорная станция «Казачья», входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для «Турецкого потока». / РИА «Новости»

Поставки сжиженного природного газа из России выросли на десятки процентов за прошлый год. Пока он не попал ни под какие ограничения, хотя в Европе есть отдельные призывы запретить поставки этого природного газа. Помимо отправки сырья в Европу, Россия поставляет некоторые виды металлов и удобрений.

Мы тем самым зарабатываем деньги. Нам нужны эти средства, в том числе и на разнообразные бюджетные расходы, которые в последнее время также увеличились.

Получение денег от поставки российского газа — это более выгодное решение, нежели попытка как-то надавить на Европу.

Пока что снабжение европейцев газом продолжается. Но никто не гарантирует, что ситуация останется на прежнем уровне, например, через год.