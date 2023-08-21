Деньги 21 августа 2023, 10:51 Цены в Европе на газ выросли более чем на 10% Цены на газ в ЕС выросли до 480 долларов после статей о забастовках в Австралии Freepik

Читать 360tv в

Биржевые цены на газ увеличились в Европе после того, как в средствах массовой информации появились материалы о возможных забастовках в Австралии. Об это говорят данные лондонской биржи ICE.

Сентябрьские фьючерсы по индексу самого крупного в Европе хаба в Нидерландах TTF открыли торги на отметке в 478,1 доллара за тысячу кубометров, рост составил +16,5%. Их стоимость утром 21 августа оказалась на уровне 458,8 доллара (+11,8%). Динамика котировок считается от расчетной цены прошлого торгового дня — 410,4 доллара за тысячу кубометров.

Реклама

Накануне агентство Reuters сообщило, что профсоюзы Австралии на морских газовых платформах Woodside Energy Group (WDS.AX), которые находятся на Северо-Западном шельфе, заявили о планах устроить 2 сентября забастовку. Если она состоится, то может привести к срыву поставок сжиженного природного газа (СПГ) ключевого мирового экспортера.

Котировки на газ в прошлую среду, 16 августа, превысили 450 долларов за кубометр и повышались на торгах практически до 500 долларов. Это произошло в первый раз с 21 июня. Об этом написало РИА «Новости».