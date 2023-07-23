Эксклюзив 23 июля 2023, 15:04 Лето не вечно. Праздник жизни в Европе кончится к осени «Голос Мордора»: проблемы с газом и электроэнергией накроют Европу осенью Unsplash

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Ситуация в Европе, на первый взгляд, стабилизировалась: странам хватает газа, электроэнергии и даже топлива. Цены растут, но люди пока молчат. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для Telegram-канала «360» не исключил, что к осени положение дел изменится.

Далее — его прямая речь.

Как вы все знаете, с энергетикой в Европе сейчас вроде все успокоилось. Газа хватает, электроэнергия кое-где даже подешевела, а топливо на заправках хоть и стоит бешеных денег, но к этому уже как-то привыкли. И народ хоть смотрит на борды с ценами злобно, но молчит.

Да и как не молчать, если и продукты в супермаркетах кое-где подорожали на треть? Апатия и усталость делают свое дело.

Власти же просто в восторге. Мол, справились с энергетическим кризисом, назло России и без ее газа. Хранилища заполнены, в Германии весело горит уголь в топках электростанций, и герр Роберт Хабек говорит, что это нормально и просто переход к зеленой энергетике.

Тот же Хабек обещает промышленности электроэнергию по шесть центов за киловатт-час — за счет субсидий правительства. Правда, непонятно, откуда возьмутся деньги на этот аттракцион невиданной щедрости.

Но, в общем, все улыбаются, все хорошо.

Но никто не говорит о цене, которую пришлось заплатить за этот праздник жизни в энергетике. Ведь цены на газ упали лишь за счет того, что промышленность перестала потреблять его в тех объемах, в которых потребляла ранее. Да и сезон сейчас такой — не предусматривает использование газа для отопления.

Европа входит в рецессию, и эта рецессия в первую очередь промышленная. А значит, потянет за собой и все остальные отрасли экономики. И печатать деньги тут уже будет бесполезно.

Но кое-кто не молчит. Например, директор Роттердамского порта Будевин Симонс, который напрочь лишен оптимизма в отношении будущего энергетики Европы. Вы спросите, а откуда это знать какому-то директору порта?

А вот тут все просто. Порт Роттердама — крупнейший в Европе. И, что самое важное, крупнейший энергетический. Именно там переваливаются основные объемы энергоносителей всех видов, да и хранилища находятся там же, в огромной, длиной в почти 20 километров гавани в устье реки Маас.

Будевин Симонс уверен, что сложности в энергетике начнутся уже ближайшей зимой, если она будет даже немного холоднее предыдущей.

Цены на энергоносители не просто пойдут вверх, а по-настоящему взлетят, тем более что торговля сжиженным газом всегда предусматривает волатильность ценообразования. И заполненные «на 90%» хранилища не помогут, потому что это на самом деле не хранилища, а буферные емкости для компенсации пиковых моментов потребления газа.

Но пока с энергетикой в Европе все в относительном порядке. Жарко, часть индустрии простаивает, солнечные электростанции выдают максимальную мощность и вроде бы никаких проблем нет.

Только вот… Как пела русская рок-группа «Воскресенье»: «Но ведь не вечно наше лето, и октябрь неумолим…»

И эта простая истина может принести Европе массу неприятностей.