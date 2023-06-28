Мир 28 июня 2023, 15:44 Эмбарго на газ. Что будет делать ЕС, если полностью откажется от российского сырья? Эколог Рыбальченко: Европе придется распечатать угольные электростанции без газа из России Freepik

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Европейцы всерьез уверены, будто обойдутся без российского газа. Вся надежда на Норвегию, Китай и собственные угольные электростанции, которые еще недавно закрыли из-за вредного влияния на экологию. Разрекламированные зеленые технологии не помогут — они попросту не подходят для климата Европы. Россию же отказ от ее ресурсов никак не заденет: покупатель всегда найдется — не в ЕС, так в Азии.

Европа без российского газа

Аналитики брюссельского института BRUEGEL — «мозгового центра» международной экономики — утверждают, что Евросоюз может полностью обойтись без российского сжиженного природного газа.

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ЕС взял на себя обязательство к 2027 году прекратить импорт ископаемого топлива из России. Санкции в отношении нефти и угля уже введены. От ограничений по российскому газу европейцы пока воздерживаются.

Хотя импорт газа по трубопроводам сократился на четыре пятых, экспорт сжиженного природного газа из России в ЕС с 2022 года увеличился. Поставки 2023 года оценивались в 12 миллиардов евро.

Четыре варианта отказа от СПГ из России

Европейцы предложили четыре различных сценария отказа. В первом, «выжидательном» варианте, Евросоюз продолжит импортировать российский сжиженный природный газ и отложит введение санкций до второй половины этого десятилетия.

Второй подход предусматривает «мягкие санкции». Брюссель приложит некоторые усилия по сокращению импорта российского сырья, стараясь не затрагивать долгосрочные контракты с Москвой.

При «полном эмбарго ЕС» поставки российского газа вовсе перекроют. Санкции заставят европейские компании разорвать долгосрочные контракты и объявить о форс-мажоре. Аналитики уверены, что Евросоюз справится с выплатой компенсаций.

Последний, четвертый вариант, предусматривает «эмбарго ЕС с предложением Энергетической платформы ЕС». Страны Евросоюза начнут торговать как единое целое. Сообща они будут решать, нужно ли покупать ограниченные объемы российского газа, или прекратить это делать.

Кроме того, ЕС будет устанавливать ограничение цен на импорт российского сырья. По мнению исследователей, хоть стоимость газа для европейцев вырастет, они как-то это переживут. Главное — деньги не уйдут в Россию.

Россию хотят заменить Норвегией и Китаем

Эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» в Московской области Илья Рыбальченко рассказал «360», откуда страны Евросоюза будут брать газ, когда в резервуарах кончатся накопленные запасы российского топлива.

Европейцы могут распечатать свои угольные электростанции, которых там достаточно. Во-вторых, они могут попытаться увеличить поставки норвежского газа — там есть норвежская нитка. Илья Рыбальченко

Рыбальченко напомнил, что неслучайно одна из версий о взрывах на «Северных потоках» предполагала, будто теракт устроили вовсе не украинцы и не американцы, а норвежцы. Исследователи считали, что так Норвегия хотела нарастить свой трансфер.

«Кроме того, Европа может попытаться перебить Китай, который покупает сжиженный газ в Азии в достаточном количестве, и, предложив хорошую цену, стать основным покупателем этого газа», — допустил эксперт.

Он уточнил, что китайцы вместе с индусами закупают сырье в Катаре, Садовской Аравии, Иране, ряде африканских стран, Алжире. Если у Китая испортятся отношения с США, то он не только не уйдет с этого рынка, но и будет там более агрессивен. Не очень понятно, где тогда Европе брать газ.

Общество единых закупок

Эмбарго предусматривает, что закупки газа в России будут разрешены только при по координации Энергетической платформы ЕС. Рыбальченко пояснил, что с помощью этого инструмента страны Евросоюза пытаются делать совместные закупки и вести администрирование.

«Это происходит потому, что европейцам необходимо где-то добывать газ. А рынок газа уже раскуплен, на нем достаточное количество покупателей. Почему, собственно, Россия особо и не переживает: всегда найдется покупатель — не в Европе, так в Азии», — отметил собеседник «360».

Сейчас трудно найти свободный энергоресурс, добавил он. Если каждая страна будет делать это по отдельности, ничего не получится. Но если они попытаются действовать совместно, то смогут предложить хорошие условия на оптовые закупки.

Зеленая энергетика не сработает

Рыбальченко подчеркнул, что не верит в успех замены природных энергоресурсов на так называемую зеленую, или солнечную энергию, в Европе. Она была бы возможна и вполне эффективна в Африке или Объединенных Арабских Эмиратах. Но в той же Германии нет такого количества солнечных дней.

«Соответственно, в случае недостатка солнца или в случае недостатка ветра возникнут паузы, которые нужно будет чем-то заполнять. То есть это неравномерная электроэнергия», — объяснил эколог.

Россия, напротив, вполне может позволить себе развивать такую энергетику. Позволит большая территория: даже если где-то ветер полностью заглохнет, он будет в другом регионе. И за счет единой энергосистемы электроэнергию можно перебрасывать по регионам.

Европе это сделать гораздо сложнее, единой энергосистемы там нет. Поэтому возникает вопрос: что они будут делать, когда нет ветра и солнца? Как мне кажется, у них нет других вариантов, кроме как распечатывать угольные электростанции, увеличивать прокат по норвежской нитке или перекупать газ в Азии. Илья Рыбальченко

Тренды энергетики

Когда-то у человечества был тренд — уголь, напомнил Рыбальченко. Однако на его частицах, которые уходят в воздух, тут же наседают всякая химия, выбросы заводов и так далее. Все это попадает в организмы человека и животных.

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«Следующая после угля — нефть. Неочищенная нефть, как, впрочем, даже и прошедшая ректификационную колонну, все равно дает большое количество вредных выбросов. Газ горит уже относительно чисто, у него нет такого большого количества выбросов, особенно если он очищенный и подготовленный», — сказал эксперт.

После газа наступает новая история водородной энергетики. Она очень чистая, но есть проблема: чтобы сделать водород, необходимо затратить больше энергии, чем та, которую он потом выработает.

Природный газ — есть, уголь — есть, а свободного водорода в природе нет, его надо делать. Такая технология изготовления водорода есть только у России. Это инновационная технология, мы умеем даже из мусора его делать. Илья Рыбальченко

Что дальше за водородом? Остается атомная энергия — она экологична, проблема только в безопасности, добавил Рабыльченко. Дальше остаются ветер, солнце и другие природные источники, но они не слишком подходят для европейского климата.