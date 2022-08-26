Цена на газ в Европе превысила 3,5 тысячи долларов

В Европе значительно увеличилась стоимость газа. Она превысила отметку в 3500 долларов за тысячу кубометров. Такой показатель является рекордным с марта 2022 года. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Цены на газ прибавили 6,6%, достигнув отметки в 3507,7 доллара за тысячу кубометров. Несколькими часами ранее тысячу кубометров топлива можно было приобрести за 3290,2 доллара.

Ранее подобных показателей цены достигали лишь 7 марта. Тогда отметка превысила показатель в 3800 долларов за тысячу кубометров.