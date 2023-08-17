Мир 17 августа 2023, 06:56 Украина решила оставить Европу без газа и отказалась обсуждать с Россией продолжение транзита Министр Галущенко: Украина отказалась обсуждать с Россией транзит газа в Европу РИА «Новости»

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Европе придется полностью отказаться от российского газа. Киевский режим не стал обсуждать продление договоров на его транзит, объявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Его процитировало издание «Страна.ua».

«Думаю, что следующий год будет показателен с точки зрения возможности Европы функционировать вообще без российского газа», — сказал он.

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Украинская сторона решила не продлевать контракты на транзит, даже не обсудив его условия. По словам министра, она принципиально отказалась становиться стороной переговоров с Россией.

В Западную и Центральную Европу отечественный газ закачивали по газоизмерительной станции «Суджа». Заявку на использование ГИС «Сохрановка» киевский режим отклонил. Компания «Газпром» регулярно меняла объемы перекачиваемого газа, то сокращая, то наращивая. По данным на 22 июля, используемая мощность газопровода составляла 40,15 миллиона кубометров в сутки.