Мир 21 августа 2023, 02:44 Российские удобрения заполонили рынок Германии — СМИ Bild: импорт российских удобрений в Евросоюз вырос в 5 раз Unsplash

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Импорт российских удобрений в Европу вырос в пять раз в результате западных санкций против нашей страны. Об этом написала немецкая газета Bild.

Журналисты отметили, что отказ от российских энергоносителей больно ударил по химической промышленности Германии. Цены на газ выросли на 40%, а затраты на производство удобрений выросли на 150%. Это сделало немецкое производство азотных и аммиачных удобрений нерентабельным.

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Поэтому теперь вместо российского газа на рынки Германии пришли российские удобрения, которые не попали под западные санкции.

В августе журнал Business Insider написал, за последний год Россия улучшила свое благосостояние, несмотря на конфликт на Украине и западные санкции. А западные страны, наоборот, несут убытки.

По словам обозревателя Джорджа Гловера, Россия за последний год заработала дополнительно 600 миллиардов долларов. В то же время США упустили почти шесть триллионов долларов, а общие потери Европы и Америки составили 10,9 триллиона.