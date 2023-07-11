Мир 11 июля 2023, 14:26 Байден и король. Дипломатический протокол уходит в космос Политолог Маркелов: президент Байден осознанно нарушил правила этикета в Великобритании Telegram

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Президент США Джо Байден во время визита в Великобританию забыл о правилах этикета при общении с королем Карлом III. Фамильярное поведение американца давно стало нормой. Однако что позволено Юпитеру, не позволено быку, гласит римская поговорка. Украинцам, например, тоже можно вести себя как угодно, а вот индусам — бывшим подданным короны — пренебрегать политесом нельзя.

Байден фамильярно повел себя с Карлом III

Джо Байден 10 июля прибыл с визитом в Великобританию по пути на саммит НАТО в Вильнюсе. Сначала американский лидер встретился с премьер-министром королевства Риши Сунаком, а лишь потом с Карлом III, на инаугурацию которого в свое время присылал супругу Джилл Байден.

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Гость из США удивил британцев своей фамильярностью. Байден позволил себе брать короля за локоть и класть руку ему на плечо, хотя протокол предписывает не прикасаться к монарху до тех пор, пока он первым не прикоснется к визитеру.

Кроме того, Байден попытался пообщаться с одним из гвардейцев почетного караула, невзирая на явные знаки короля следовать дальше. После встречи президент США направился в Литву — наверняка к большому облегчению монаршего церемониймейстера.

Хамство заразительно

Американского лидера не раз ловили на нарушениях протокола по отношению к королевской семье Великобритании. Два года назад на саммите G7, который проходил в Корнуолле, супруги Байден опоздали на торжественный прием.

Они заставили ждать ныне покойную королеву Елизавету II, ее сына Чарльза с женой Камиллой, а также принца Уильяма и принцессу Кэтрин. Согласно протоколу, на любые мероприятия, где присутствуют монархи, гости должны приходить раньше них.

Дозу американской вежливости получил и глава британского правительства Риши Сунак. В апреле этого года Байден демонстративно его отодвинул, чтобы поздороваться с представителем короля и послом США в Великобритании.

Дурной пример заразителен: похоже, президент Украины Владимир Зеленский научился плохому от «старших товарищей». Будучи в мае в Ватикане, он нарушил дресс-код, заявившись на встречу с папой римским в черном свитере и брюках цвета хаки.

Главарь киевского режима также не стал пропускать в дверях пожилого понтифика, сел в кресло первым и не поднялся с места, когда советник папы подал ему руку. Стоило Франциску заговорить о мире, как Зеленский грубо прервал его и заявил, что в посредниках не нуждается.

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Этикет уходит в прошлое

Политический советник Сергей Маркелов объяснил в разговоре с «360», что этикет и порядок действий во время встречи с королевскими особами Джо Байден, имеющий ирландские корни, наверняка знал. Тем более что это не первый его визит в Соединенное Королевство, да и специально обученные люди непременно все напомнили.

Многие вещи сейчас становятся все меньше и меньше значимы, все реже соблюдаются ритуалы. Это один из признаков современной политики, есть немало примеров. Как и множество других правил, правила политического протокола уходят в космос. Сергей Маркелов

По словам политолога, все ритуалы, связанные со взаимодействием с монархом, действуют в лучшем случае внутри Великобритании. Остальное — по выбору. И политик, который чувствует себя более уверенно и статусно, чем его визави, может легко нарушать этикет.

«Будет ли так себя вести, например, тот же премьер-министр Индии Нарендра Моди, притом что его страна — бывшая колония Великобритании? Нет, он идеально выполнит все протоколы, положенные по отношению к королю», — сказал Маркелов.

Для американцев поведение их президента — лишь показатель демократичности. Они словно говорят: «Выбросите вы все эти свои английские уловки, навеянный веками этикет и оставайтесь современными политиками».

«Если не учитывать медицинский аспект (Байден, безусловно, мог легко забыть все протоколы и вести себя так в силу деменции), это просто демонстрация того, что современная политика имеет право нарушать все исторические каноны и правила», — уточнил политолог.

Байден действует по указке

Возвращаясь к теме здоровья престарелого президента, Маркелов отметил, что в реальности Соединенными Штатами руководит вовсе не больной старик на девятом десятке, а «коллективный Байден» — дипломаты, специалисты, советники по стратегическому развитию, олигархи, финансисты и так далее.

За спиной Байдена, в силу ритуальности политической жизни США, стоит множество людей, которые и управляют страной. Нынешний американский президент ничем не управляет, он лишь озвучивает коллективное решение реальных руководителей. Сергей Маркелов

Политолог добавил, что такое положение дел к лучшему — так Байден никогда по своей прихоти не нажмет красную кнопку. Впрочем, без указаний он тоже не озвучит ни одну реплику, не сделает ни единого замечания, которые серьезно обрушивали бы те или иные позиции США.

«Да, он может ошибаться, может спотыкаться, может перепутать мальчика с девочкой. Но это все такая эстетическая сторона политики. А вот сущностную, внутреннюю, смысловую сторону американской политики Байден еще нигде ни разу не нарушил. И не нарушит, даже лежа в гробу», — подытожил Маркелов.