Мир 14 мая 2023, 17:19 С рылом в калашный ряд. Зеленский нарушил правила этикета на встрече с папой римским Exxpress: Зеленский на встрече с папой римским нарушил правила этикета Официальный сайт президента Украины

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Украинский президент Владимир Зеленский на встрече с папой римским Франциском в Риме нарушил несколько важных правил этикета. Внимание на это обратило издание Exxpress.

Сначала Зеленский при входе в кабинет не пропустил понтифика вперед. После этого сел в кресло первым, хотя обычно это делает Франциск.

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Потом президент не поднялся с места, когда советник папы подавал ему руку. Также Зеленский приехал на встречу в обычном темном свитере, а не в костюме.

Зеленский посещал Италию с рабочим визитом в субботу, 13 мая, где провел переговоры с первыми лицами правительства Италии. После встречи президент объявил о достижении определенных результатов для защиты неба Украины.

В воскресенье, 14 мая, Зеленский отправился в Германию, где встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Ранее немецкое Минобороны объявило, что в ближайшие годы поставит Украине военную помощь на 11 миллиардов евро.