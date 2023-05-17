Мир 17 мая 2023, 19:22 Ветвь мира пришлась некстати. Зеленский отвесил пощечину Ватикану Религиовед Табак: президенту Украины Зеленскому во всем мире прощают нарушение этикета Зеленский в Ватикане / Официальное интернет-представительство президента Украины

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Поведение президента Украины Владимира Зеленского в Ватикане возмутило католиков не меньше, чем странные подарки. Понтифику поднесли две «иконы» — одна из них написана на плите бронежилета. Это не эксклюзив: подобные VIP-сувениры стали налаженным производством украинцев. Ярые русофобы получают работы побольше и посветлее, а те, кто старается потушить конфликт, — страшные поделки.

Зеленский нахамил в Ватикане

Президент Украины несколько дней назад, колеся по Европе, удостоился аудиенции папы римского Франциска в Ватикане. Гость традиционно нарушил дресс-код, заявившись в черном свитере и брюках цвета хаки, не пропустил в дверях пожилого понтифика, сел в кресло первым и не поднялся с места, когда советник папы подал ему руку.

Папа римский Франциск, президент Украины Владимир Зеленский и члены его делегации, 2023 год / Telegram

Большинство итальянских СМИ посчитали это намеренным хамством: едва ли советники Зеленского не рассказали ему, как полагается вести себя. Кроме того, в прошлом году он уже встречался с Франциском и тогда вел себя сносно.

На этот раз Зеленский презентовал папе римскому две картины, которые тоже вызвали неоднозначную реакцию, ведь обе стилизованы под иконы. В ответ глава Католической церкви подарил президенту Украины оливковую ветвь мира из керамики.

Официальное интернет-представительство президента Украины

Фабрика подарков

Производство икон на запчастях бронежилетов поставлено на Украине на поток. Депутат от партии власти «Слуга народа» и бизнесмен (кто бы сомневался!) Александр Ковальчук словил хайп, организовав проект ArtArmor.

Суть проста: волонтеры привозят во Львов защитные плиты бронежилетов со следами от выстрелов и передают их художникам. Те расписывают железки в патриотичном духе, а после «нетленки» с помпой вручают иностранным гостям, местным чиновникам и продают за большие деньги под эгидой «Для ВСУ!».

Проект активно поддерживают все официальные ведомства Украины — от Минобороны и МВД до СБУ и Офиса президента. Принимают помощь и от частных лиц: на сайте висят реквизиты для переводов в евро и долларах США, даже в гривнах берут.

Александр Ковальчук держит в руках икону для Национального антикоррупционного бюро Украины / Соцсети

Подарки для папы

Папа римский оказался не единственным, кого одарили частью военного обмундирования, перелицованного в артобъект. Этой чести ранее удостоились президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда. Причем их «иконы» побольше и посветлее, чем у понтифика.

Оба друга Украины получили практически одинаковые изображения «Юрий Змееборец» кременцкого иконописца Андрея Охоцкого. Разница лишь в мелких деталях и в том, что на копье главного героя развивается знамя страны — получателя подарка.

Президенты Литвы, Украины и Польши Гитанас Науседа, Владимир Зеленский и Анджей Дуда, 2023 год / Соцсети

Возрастному главе Ватикана решили поднести максимально мрачное изображение Богоматери. Она написана в стиле украинских казацких икон, красно-черное обрамление образа выгладит адским огнем, сверху будто запеклась кровь.

Единственное светлое пятно — желто-голубые брызги внизу. Это, кстати, тоже работа Охоцкого.

«Богоматерь», художник Андрей Охоцкий / Соцсети

Второй подарок еще страннее. Это работа «Втрата» («Потеря») киевского художника Алексея Ревики, созданная им в стиле древнерусской иконы: Богоматерь в красном хитоне держит в руках вместо младенца Христа черный силуэт ребенка.

Судя по атрибуции на одном из украинских сайтов, «картину» нарисовали в 2022 году на бумаге шариковыми ручками и золотым гелем, ее размеры — 65 на 47 сантиметров — немного больше формата А2. Как и большинство работ Ревики, это скорее плакат с довольно старой идеей.

«Утрата», художник Алексей Ревика / Соцсети

Пощечина Святому престолу

Понтифику еще повезло. У того же автора есть другое изображение Богоматери — с лицом-черепом и бомбой вместо младенца. Впрочем, Франциск и так явно не ожидал столь странных презентов — куда до них простой оливковой ветви мира, которую подарили Зеленскому.

Оливковая ветвь мира из керамики, которую папа римский Франциск подарил президенту Украины Владимиру Зеленскому / Telegram

Сильно смутили «иконы» и итальянские СМИ. Лауреат Пулитцеровской премии, 17 лет бывший ватиканским корреспондентом Repubblica, Марко Полити заявил, что дары Зеленского говорили о чем угодно, но только не о христианской любви.

Глава киевского режима без обиняков дал понять, что есть только один мирный план — украинский. В качестве контрольного выстрела президент заявил: «При всем уважении к Вашему Святейшеству, нам не нужны посредники».

Полити назвал это пощечиной Ватикану. Неудивительно, что на следующий день в проповеди перед полуденной молитвой понтифик ни словом не обмолвился о встрече с Зеленским. Что ж говорить, если она была бессмысленна?

Похоже, в выигрыше от визита президента Украины остались все, кроме Святого престола. Художники запишут в свое резюме, что их работы хранятся в Ватикане. Сам Зеленский будет гордиться, что поставил на место целого папу римского. Хозяин арт-проекта пересчитает барыши.

Зеленскому все прощают

Религиовед, эксперт Московского бюро по правам человека Юрий Табак в разговоре с «360» напомнил, что Зеленский — светский человек. Возможно, такими подарками он пытался выразить свои представления о христианской символике, связанные с военным конфликтом.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и Владимир Зеленский / Официальное интернет-представительство президента Украины

«С точки зрения богословия это довольно странные подарки. Но это все имеет оправдания, все принимают и понимают, что он хотел этим сказать. Если бы в нормальной обстановке что-то такое подарили бы — неканоническая живопись, что-то стерто, нет образа, — это наверняка вызвало бы много вопросов», — сказал Табак.

Собеседник «360» напомнил, что президент Украины регулярно нарушает дресс-код и этикет международных мероприятий, встречаясь с лидерами других государств. Но ему все прощают и не мешают создавать некий имидж.