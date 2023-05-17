Мир

17 мая 2023, 19:22

Ветвь мира пришлась некстати. Зеленский отвесил пощечину Ватикану

Религиовед Табак: президенту Украины Зеленскому во всем мире прощают нарушение этикета

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Поведение президента Украины Владимира Зеленского в Ватикане возмутило католиков не меньше, чем странные подарки. Понтифику поднесли две «иконы» — одна из них написана на плите бронежилета. Это не эксклюзив: подобные VIP-сувениры стали налаженным производством украинцев. Ярые русофобы получают работы побольше и посветлее, а те, кто старается потушить конфликт, — страшные поделки.

Зеленский нахамил в Ватикане

Президент Украины несколько дней назад, колеся по Европе, удостоился аудиенции папы римского Франциска в Ватикане. Гость традиционно нарушил дресс-код, заявившись в черном свитере и брюках цвета хаки, не пропустил в дверях пожилого понтифика, сел в кресло первым и не поднялся с места, когда советник папы подал ему руку.

Папа римский Франциск, президент Украины Владимир Зеленский и члены его делегации, 2023 год
Папа римский Франциск, президент Украины Владимир Зеленский и члены его делегации, 2023 год/Telegram

Большинство итальянских СМИ посчитали это намеренным хамством: едва ли советники Зеленского не рассказали ему, как полагается вести себя. Кроме того, в прошлом году он уже встречался с Франциском и тогда вел себя сносно.

На этот раз Зеленский презентовал папе римскому две картины, которые тоже вызвали неоднозначную реакцию, ведь обе стилизованы под иконы. В ответ глава Католической церкви подарил президенту Украины оливковую ветвь мира из керамики.

Официальное интернет-представительство президента Украины

Фабрика подарков

Производство икон на запчастях бронежилетов поставлено на Украине на поток. Депутат от партии власти «Слуга народа» и бизнесмен (кто бы сомневался!) Александр Ковальчук словил хайп, организовав проект ArtArmor.

Суть проста: волонтеры привозят во Львов защитные плиты бронежилетов со следами от выстрелов и передают их художникам. Те расписывают железки в патриотичном духе, а после «нетленки» с помпой вручают иностранным гостям, местным чиновникам и продают за большие деньги под эгидой «Для ВСУ!».

Проект активно поддерживают все официальные ведомства Украины — от Минобороны и МВД до СБУ и Офиса президента. Принимают помощь и от частных лиц: на сайте висят реквизиты для переводов в евро и долларах США, даже в гривнах берут.

Александр Ковальчук держит в руках икону для Национального антикоррупционного бюро Украины
Александр Ковальчук держит в руках икону для Национального антикоррупционного бюро Украины/Соцсети

Подарки для папы

Папа римский оказался не единственным, кого одарили частью военного обмундирования, перелицованного в артобъект. Этой чести ранее удостоились президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда. Причем их «иконы» побольше и посветлее, чем у понтифика.

Оба друга Украины получили практически одинаковые изображения «Юрий Змееборец» кременцкого иконописца Андрея Охоцкого. Разница лишь в мелких деталях и в том, что на копье главного героя развивается знамя страны — получателя подарка.

Президенты Литвы, Украины и Польши Гитанас Науседа, Владимир Зеленский и Анджей Дуда, 2023 год
Президенты Литвы, Украины и Польши Гитанас Науседа, Владимир Зеленский и Анджей Дуда, 2023 год/Соцсети

Возрастному главе Ватикана решили поднести максимально мрачное изображение Богоматери. Она написана в стиле украинских казацких икон, красно-черное обрамление образа выгладит адским огнем, сверху будто запеклась кровь.

Единственное светлое пятно — желто-голубые брызги внизу. Это, кстати, тоже работа Охоцкого.

«Богоматерь», художник Андрей Охоцкий
«Богоматерь», художник Андрей Охоцкий/Соцсети

Второй подарок еще страннее. Это работа «Втрата» («Потеря») киевского художника Алексея Ревики, созданная им в стиле древнерусской иконы: Богоматерь в красном хитоне держит в руках вместо младенца Христа черный силуэт ребенка.

Судя по атрибуции на одном из украинских сайтов, «картину» нарисовали в 2022 году на бумаге шариковыми ручками и золотым гелем, ее размеры — 65 на 47 сантиметров — немного больше формата А2. Как и большинство работ Ревики, это скорее плакат с довольно старой идеей.

«Утрата», художник Алексей Ревика
«Утрата», художник Алексей Ревика/Соцсети

Пощечина Святому престолу

Понтифику еще повезло. У того же автора есть другое изображение Богоматери — с лицом-черепом и бомбой вместо младенца. Впрочем, Франциск и так явно не ожидал столь странных презентов — куда до них простой оливковой ветви мира, которую подарили Зеленскому.

Оливковая ветвь мира из керамики, которую папа римский Франциск подарил президенту Украины Владимиру Зеленскому
Оливковая ветвь мира из керамики, которую папа римский Франциск подарил президенту Украины Владимиру Зеленскому/Telegram

Сильно смутили «иконы» и итальянские СМИ. Лауреат Пулитцеровской премии, 17 лет бывший ватиканским корреспондентом Repubblica, Марко Полити заявил, что дары Зеленского говорили о чем угодно, но только не о христианской любви.

Глава киевского режима без обиняков дал понять, что есть только один мирный план — украинский. В качестве контрольного выстрела президент заявил: «При всем уважении к Вашему Святейшеству, нам не нужны посредники».

Полити назвал это пощечиной Ватикану. Неудивительно, что на следующий день в проповеди перед полуденной молитвой понтифик ни словом не обмолвился о встрече с Зеленским. Что ж говорить, если она была бессмысленна?

Похоже, в выигрыше от визита президента Украины остались все, кроме Святого престола. Художники запишут в свое резюме, что их работы хранятся в Ватикане. Сам Зеленский будет гордиться, что поставил на место целого папу римского. Хозяин арт-проекта пересчитает барыши.

Зеленскому все прощают

Религиовед, эксперт Московского бюро по правам человека Юрий Табак в разговоре с «360» напомнил, что Зеленский — светский человек. Возможно, такими подарками он пытался выразить свои представления о христианской символике, связанные с военным конфликтом.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и Владимир Зеленский
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и Владимир Зеленский/Официальное интернет-представительство президента Украины

«С точки зрения богословия это довольно странные подарки. Но это все имеет оправдания, все принимают и понимают, что он хотел этим сказать. Если бы в нормальной обстановке что-то такое подарили бы — неканоническая живопись, что-то стерто, нет образа, — это наверняка вызвало бы много вопросов», — сказал Табак.

Собеседник «360» напомнил, что президент Украины регулярно нарушает дресс-код и этикет международных мероприятий, встречаясь с лидерами других государств. Но ему все прощают и не мешают создавать некий имидж.

Владимир Зеленский

Украина

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Ватикан

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