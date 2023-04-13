Мир 13 апреля 2023, 01:53 Байдена уличили в неуважении к Сунаку Daily Mail: Джо Байден оттолкнул Риши Сунака и допустил дипломатический промах РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден проявил жест неуважения пот отношению к премьеру Великобритании Риши Сунаку. Это произошло во время встречи американского лидера на военном аэродроме близ Белфаста, написала газета Daily Mail.

«Президент США отмахнулся от премьер-министра сразу после приземления, многие углядели в этом оскорбительный жест», — говорится в статье.

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Судя по кадрам, которые распространили британские репортеры, Байден быстро поприветствовал Сунака, а потом демонстративно отодвинул его, чтобы поздороваться с представителем короля в графстве Антрим Дэвидом Маккоркеллом. После этого настала очередь объятий с послом США в Великобритании Джейн Хартли.

По мнению автором материала, эта встреча должна была быть особенной для Риши Сунака. Но, по итогу, британский премьер-министр оказался в неловкой ситуации.

Президент США Джо Байден ранее отказался посещать церемонию коронации Карла III, которая пройдет в мае текущего года. Британские парламентарии назвали решение американского лидера «ударом в спину» королевству.