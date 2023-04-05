Мир 05 апреля 2023, 02:23 Байден вместо себя отправил на коронацию Карла III первую леди США РИА «Новости»

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Американский президент Джо Байден провел телефонный разговор с британским королем Карлом III. Во время звонка он заявил, что его супруга — Джилл Байден — будет представлять Соединенные Штаты на предстоящей коронации. Об этом сообщил сайт Белого дома.

Байден поздравил короля с предстоящей коронацией и добавил, что первая леди Джилл Байден с нетерпением ждет возможности приехать от имени США.

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«Президент также выразил желание встретиться с королем в Соединенном Королевстве в будущем», — заявили в Белом доме.

В своей беседе Байден и Карл III также подчеркнули прочность отношений между двумя странами и дружбу между народами.

Елизавета II, правившая Великобританией более 70 лет, умерла в Шотландии 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, приняв имя Карл III.

Ранее экономист Михаил Хазин объяснил отказ главы Вашингтона от поездки на коронацию британского монарха. По его мнению, Байден сейчас в том положении, когда он не способен управлять страной.