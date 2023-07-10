Мир 10 июля 2023, 13:48 «Опасность прибыла». Поведение Джо Байдена на трапе самолета шокировало зрителей Видео с приседом президента США Байдена на трапе самолета удивило пользователей Сети Flickr

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Американский лидер Джо Байден снова удивил пользователей Сети своим необычным поведением. Вероятно, желая продемонстрировать свою физическую форму в 80 лет, президент присел на трапе самолета. Однако его поведение не вызвало восторга у публики, а наоборот — шокировало ее, написало РИА «Новости».

На видео, попавшем в Сеть, видно, что глава Белого дома спускается по ступеням, внезапно останавливается и немного приседает. При этом он сделал необычный жест руками, словно ловил кого-то в воздухе. Ролик опубликовало издание Reuters.

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«Опять он прыгает»;

«У него болезнь Паркинсона»;

«Опасность прибыла», — процитировало агентство пользователей.

Накануне Байден прибыл в Лондон для переговоров с британским премьером Риши Сунаком и королем Карлом III. Затем президент отправится в Вильнюс, где состоится саммит НАТО.

Ранее конгрессмен Марджори Тейлор Грин выразила опасения, что из-за позиции президента США Джо Байдена по Украине американцам придется погибнуть. Грин посчитала, что при принятии Украины в НАТО Америка развяжет активную войну с Россией.