Культура 19 февраля 2024, 23:48 «Жириновский. Взлет». Никита Кологривый сыграет легендарного политика? Режиссер Баранов: Кологривого еще не утвердили на роль Жириновского Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый может сыграть в байопике о жизни покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Киноленту снимет Александр Баранов. Что известно о новой картине и претенденте на главную роль — в материале «360».

Подробности о фильме про Жириновского

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил о планах снять художественный фильм о жизни Владимира Жириновского в начале февраля. Он уточнил, что кино будет основано на реальных событиях и раскроет подрастающему поколению жизненный путь политика.

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«Мы снимаем масштабный игровой фильм, который расскажет о Владимире Вольфовиче», — рассказал Слуцкий.

Режиссером станет Александр Баранов, известный своей работой над фильмами «День дурака», «Елки 2», сериалами «Громовы», «Заколдованный участок» и другими. Рабочее название киноленты — «Жириновский. Взлет». Сейчас идет работа над сценарием фильма, который должен выйти на экраны в 2025 году.

Сыграет ли Кологривый Жириновского

Актера Никиту Кологривовго, чья популярность продолжает расти благодаря разнообразным проектам, рассматривают в качестве одного из кандидатов на роль Владимира Жириновского в биографической ленте. Кинорежиссер Баранов отметил, что кастинг на главную роль еще не проводили, а самого Кологривого он видел только на фотографиях.

«Я видел по фотографиям, что он правда похож на Жириновского, но надо общаться, надо смотреть. Если фильм превратится в пародию, это будет катастрофа», — подчеркнул деятель культуры.

Сам Кологривый обсудил свое участие в проекте о Жириновском с лидером ЛДПР Слуцким. Актер отметил, что зрители пока не увидели его в образе политика, но в ближайшее время они изменят свою точку зрения.

Не только сыграю, но сделаю это лучше любого артиста в этой стране. Я докажу вам это и покажу. Никита Кологривый актер

РИА «Новости»

Слуцкий в свою очередь подтвердил работу над картиной и сообщил, что партия принимает в проекте непосредственное участие. Члены ЛДПР отдают дань уважения своему бывшему лидеру и основателю политического объединения.

Помимо Кологривого, Жириновского могли бы сыграть артисты Александр Головин, Юра Борисов, Сергей Юшкевич, Дмитрий Шевченко, Александр Яценко и Павел Деревянко, рассказал профайлер Денис Давыдов в беседе с News.ru.

«Борисов хороший артист. Но мне кажется, что такого характера — противоречивый, аналитичный — и роли человека, оказавшего влияние на современную историю России, ему не хватает», — отметил собеседник издания.

РИА «Новости»

Биография Никиты Кологривого

Кологривый — актер театра, кино и телевидения. Рост артиста — 181 сантиметр. Он родился 16 октября 1994 года в Новосибирске. Отец работал в сфере строительства, мать занималась семейным бытом.

В юношестве будущий артист увлекался боксом и планировал поступить в педагогический университет. На тренерской карьере настаивал папа, который был ветераном афганской войны и мечтал, чтобы его сын стал настоящим мужчиной.

Однако дедушка посоветовал внуку записаться на театральные курсы. Кологривый решился на этот шаг — местные преподаватели сразу отметили талант воспитанника. Юный артист воплотил образы Бена Ганна и Дика Джонсона в премьере спектакля «Остров сокровищ» на сцене Московского Губернского театра.

Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

В 2018 году Никита окончил в ГИТИС курс Сергея Голомазова и Павла Хомского. Тогда же он сыграл главную роль в спектакле «Тиль» по пьесе Григория Горина в Театре на Малой Бронной.

Ранее Кологривый исповедовал буддизм, а сейчас стремится изучать жизнь. В распорядок его дня обязательно входят духовные практики и стояние на иглах. Звезду «Слова пацана» вдохновляют сильные мужчины, ему нравится играть бандитов и отрицательных персонажей.

Помимо прочего, артист увлекается игрой на гитаре и верховой ездой. Он также занимается дзюдо, самбо, бразильским джиу-джитсу и карате. В январе 2020 года актер стал лауреатом театральной премии «Золотой Мухин» в номинации «Прорыв года» за роль в спектакле «Алиса в стране чудес».

Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

Личная жизнь актера

Артист обрел личное счастье 7 ноября 2020 года, взяв в жены актрису Александрину Питиримову. Кологривый вынес невесту из ЗАГСа на руках. В мае следующего года у пары родилась дочь Есения. Счастливый отец обнародовал в социальных сетях фото, из которого стало ясно, что он присутствовал на родах и даже сам перерезал пуповину.

В ноябре 2023 года актер сообщил о расставании с супругой. Он признался, что не живет с Александриной, хотя официального развода на тот момент не было. Отношения в паре испортились из-за постоянной занятости главы семейства. Никита не скрывал, что жертвует многим ради карьеры и мало времени проводит с близкими.

РИА «Новости»

Фильмы, в которых снимался Кологривый

Первой работой артиста стала кинокартина «Пиджак» 2016 года, где он сыграл ученика автошколы. Кологривый участвовал в таких проектах, как «Жги», «В клетке», «Балканский рубеж».

В августе 2020 года на телеканале ТНТ состоялась премьера сериала «Игра на выживание». Кроме Кологривого, участие в съемках принимали Александра Бортич, Игорь Верник и Алексей Чадов.

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Артист исполнил одну из главных ролей в ленте «Зоя» о Зое Космодемьянской. В фильме «Бендер: начало» Кологривый сыграл Япончика. Яркую драматическую роль Никита получил в сериале «Оффлайн» 2022 года.

Кологривый поучаствовал в съемках многосерийного фильма «Два холма», где он вместе с коллегами поиронизировал на тему феминизма. Вместе с актером в ленте сыграла Пелагея Невзорова. Зрители также ждут продолжения еще одного сериала с Никитой — «Жизнь по вызову», рассказывающего о рынке эскорт-услуг.

Неожиданный сказочный образ Емели достался Никите в проекте «По щучьему велению».

РИА «Новости»

В конце 2023 года Кологривый объявил, что «выходит из актерской гонки». В это же время на экранах показали нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», где артист сыграл одного из главных героев — Кащея. Сам проект после премьеры сравнили с культовой «Бригадой».

В конце декабря СМИ сообщили о том, что Никита вошел в каст новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все!» на ТНТ. В проекте Кологривому досталась роль французского короля Людовика XVI﻿. Вместе с артисткой Агатой Муцениеце актер снялся в семейной комедии «Я — медведь». Премьера состоялась в феврале 2024 года.